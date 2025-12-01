Росприроднадзор проиграл дело о выбросах нечистот в реку Кубань
Суд отказал Росприроднадзору в иске к «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании 101 тыс. рублей за экологический ущерб
30 ноября издание «Ъ-Кубань» сообщило, что арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал южному управлению Росприроднадзора в иске к «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании задолженности в 101 тыс. рублей по экологическим платежам за 2022 год.
По данным СМИ, основанием для иска стали неверные сведения о количестве выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу и сброшенных нефтепродуктов в реку Кубань.
Не «грязная», но «загрязненная»:
Согласно расчетам Росприроднадзора, сумма доначислений должна была составить 44, 4 тыс. рублей за выбросы в атмосферный воздух и 56,5 тыс. рублей за сбросы в водоем.
Однако суд не выявил нарушений у «Лукойл-Кубаньэнерго» при исчислении платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Также, по мнению суда, у компании не было оснований для внесения платы за сбросы нефтепродуктов в Кубань.
Напомним, что в августе 2025 года Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре. Также в октябре прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в водоем.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года краснодарские активисты очистили Покровские озера. На берегу собрали 250 мешков мусора, а из воды вытащили самокат и два автомобиля.