Росприроднадзор проиграл дело о выбросах нечистот в реку Кубань

30 ноября издание «Ъ-Кубань» сообщило , что арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал южному управлению Росприроднадзора в иске к «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании задолженности в 101 тыс. рублей по экологическим платежам за 2022 год. По данным СМИ, основанием для иска стали неверные сведения о количестве выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу и сброшенных нефтепродуктов в реку Кубань.

Согласно расчетам Росприроднадзора, сумма доначислений должна была составить 44, 4 тыс. рублей за выбросы в атмосферный воздух и 56,5 тыс. рублей за сбросы в водоем.

Однако суд не выявил нарушений у «Лукойл-Кубаньэнерго» при исчислении платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Также, по мнению суда, у компании не было оснований для внесения платы за сбросы нефтепродуктов в Кубань.



Напомним, что в августе 2025 года Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре. Также в октябре прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в водоем.