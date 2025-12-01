Кубань вошла в топ-10 регионов, где жители больше всего обеспокоены блокировкой интернета

Краснодарский край оказался в рейтинге регионов, жители которых больше всего встревожены блокировкой мобильного интернета

1 декабря «Ведомости. Страна» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС» сообщили, что в 80 регионах России блокировка мобильного интернета вошла в тройку главных тревожностей, а в 63 — вышла на первое место. Во втором квартале эта причина для беспокойства имела меньший охват: в 25 субъектах входила в топ-3 и лидировала лишь в восьми.

По данным экспертов, в топ-10 регионов, где жители больше всего встревожены блокировкой мобильного интернета вошли Москва, Нижегородская, Воронежская, Тульская, Архангельская и Ростовская области, республики Башкортостан и Северная Осетия — Алания, а также Красноярский и Краснодарский края.