Кубань вошла в топ-10 регионов, где жители больше всего обеспокоены блокировкой интернета

Краснодарский край оказался в рейтинге регионов, жители которых больше всего встревожены блокировкой мобильного интернета

1 декабря «Ведомости. Страна» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС» сообщили, что в 80 регионах России блокировка мобильного интернета вошла в тройку главных тревожностей, а в 63 — вышла на первое место. Во втором квартале эта причина для беспокойства имела меньший охват: в 25 субъектах входила в топ-3 и лидировала лишь в восьми.

По данным экспертов, в топ-10 регионов, где жители больше всего встревожены блокировкой мобильного интернета вошли Москва, Нижегородская, Воронежская, Тульская, Архангельская и Ростовская области, республики Башкортостан и Северная Осетия — Алания, а также Красноярский и Краснодарский края.

Интернет по фейсконтролю:

Как рассказали аналитики, на фоне отключений мобильного интернета и блокировок популярных мессенджеров граждан стала меньше беспокоить тема финансовых мошенников. В третьем квартале «финансовые мошенники и меры по борьбе с ними» вошли в топ-3 тревожности в 63 регионах и заняли первое место в 14. Хотя в начале 2025 года эта тревожность охватывала 85 регионов и лидировала в 77.

Авторы исследования отметили, что жители РФ чувствительнее воспринимают темы, связанные с сохранением привычных условий комфортной современной жизни, такие как доступность интернета и сервисов, а не геополитика.

Напомним, что весной 2025 года россиян больше всего тревожили такие темы, как разлив нефти в Краснодарском крае, мошенники, атака дронов и ипотека.

Как писали Юга.ру, житель Краснодара пожаловался губернатору Кондратьеву на проблемы с бизнесом из-за неработающего WhatsApp*.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

