Операторов связи могут обязать использовать только отечественные сим-карты
С сентября 2026 года операторы связи не смогут закупать сим-карты зарубежного производства
1 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что российские операторы связи начнут поэтапный переход на отечественные USIM-карты. Согласно проекту приказа Минцифры, новые технические требования к сим-картам должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Документ предписывает использовать российские криптографические протоколы для аутентификации абонентов в мобильных сетях. В министерстве подчеркивают, что операторы смогут полностью исчерпать свои складские запасы USIM, закупленных до вступления приказа в силу.
Однако для сетей пятого поколения (5G) будут действовать особые правила. Как пояснили в Минцифры, по требованию ФСБ аутентификация в этих сетях должна осуществляться с применением российской криптографии, а криптографические ключи — генерироваться организацией, имеющей сертификат ФСБ.
«Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — отметили представители Минцифры.
Производители считают, что инициатива позитивно отразится на отрасли. Однако они указывают на неопределенность в ключевом вопросе: какие именно критерии позволят признать сим-карту российской.
