Жители Краснодара весь день жалуются на сбой в работе мобильного интернета

28 ноября жители краевого центра столкнулись с отсутствием интернета. Абоненты различных операторов связи сообщают о проблемах с доступом к сайтам, социальным сетям и мессенджерам.
По данным сайта «Сбой.рф» на 17:00, из Краснодарского края зафиксировано 69 жалоб. При этом в кубанской столице не объявлена угроза атаки БПЛА.
Среди мессенджеров больше всего жалоб поступило на работу WhatsApp*. Также жители Краснодара столкнулись и с проблемами в работе Telegram.
26 ноября весь день не было доступа к мобильному интернету в Ростове-на-Дону. Власти объяснили массовые перебои мероприятиями по обеспечению безопасности жителей.
