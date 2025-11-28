Жители Краснодара весь день жалуются на сбой в работе мобильного интернета

Краснодарский край

Абоненты различных операторов связи сообщили проблемах с доступом в сеть

28 ноября жители краевого центра столкнулись с отсутствием интернета. Абоненты различных операторов связи сообщают о проблемах с доступом к сайтам, социальным сетям и мессенджерам.

По данным сайта «Сбой.рф» на 17:00, из Краснодарского края зафиксировано 69 жалоб. При этом в кубанской столице не объявлена угроза атаки БПЛА.

«Блокировка этого сервиса — вопрос времени»:

Среди мессенджеров больше всего жалоб поступило на работу WhatsApp*. Также жители Краснодара столкнулись и с проблемами в работе Telegram.

26 ноября весь день не было доступа к мобильному интернету в Ростове-на-Дону. Власти объяснили массовые перебои мероприятиями по обеспечению безопасности жителей.

Ранее краснодарка пожаловалась на сложности с восстановлением мобильного интернета после зарубежной поездки.

Как писали Юга.ру, 14 ноября депутат Госдумы объяснил, почему Telegram не попадет в «белый список».

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

