В Краснодаре 15-летняя Кристина Синолицина нуждается в дорогостоящем лечении

Мама Кристины умерла, когда ей было шесть лет. Через два года ее удочерили. К тому моменту Кристина не умела читать и писать, у нее была инвалидность с диагнозом «задержка психоречевого развития». После четырех лет занятий инвалидность сняли.



Позже ее мама заметила, что Кристина странно ходит, устает от прогулок, часто падает. Врачи выявили первичное поражение мышц, затем уточнили диагноз: наследственная мышечная дистрофия. При этом заболевании мышцы постепенно атрофируются. Основное лечение — регулярные курсы реабилитации для поддержания физической активности и профилактики осложнений.



«Я делаю все, чтобы сохранить качество жизни Кристины. Она проходит курсы реабилитации по ОМС, занимается лечебной физкультурой и танцами по индивидуальной программе, с ней работал специалист по бобат-терапии. Дочка сама ходит в школу, увлекается рукоделием, выбирает будущую профессию. Но из-за контрактур суставов ей трудно подниматься по лестнице, приседать. Небольшие перерывы в занятиях ухудшают ее самочувствие», — поделилась мама девочки Татьяна Москалева.

Два года назад «Русфонд» помог Кристине оплатить реабилитацию в краснодарском центре. Благодаря лечению ее физическое и эмоциональное состояние улучшилось. Девочку ждут на новый курс реабилитации.

«У Кристины наследственная поясно-конечностная мышечная дистрофия. Первоочередные задачи комплексной реабилитации — укрепление мышц, коррекция нарушения осанки, совершенствование координации движений, улучшение эмоционально-психологического состояния девочки», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Мама Кристины воспитывает двоих детей одна. Ей сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 191 024 рублей .



Как помочь Кристине?