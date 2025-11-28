От парка у стадиона «Кубань» до Немецкой деревни. В Краснодаре пройдет любительский забег между городскими скверами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре состоится беговая экскурсия по зеленым зонам. Как принять участие?

Сообщество во «ВКонтакте» «Скверы Краснодара» анонсировало на 30 ноября беговой марафон. Он пройдет в скверах Краснодара в 11-й раз. 

Старт забега — в 9:00 на площади перед стадионом «Кубань». Участникам можно пробежать весь марафон, либо присоединиться на одном из этапов. Отметим, что маршрут забега впервые продлили до Немецкой деревни. В этот раз он составит 42,6 км.

Читайте также:

Маршрут забега:

  • Чистяковский сквер, 6 км от места старта. Сбор у дерева любви (за Екатерининским залом) в 9:40-9:50;
  • сквер имени Покрышкина (район «Красной Площади»), 12,5 км от места старта. Сбор у памятника Александру Покрышкина в 10:30-10:50;
  • Немецкая деревня, 18,5 км от старта. Сбор у площади «Ротмана» у фонтана в 11:30-11:50.
  • начало Рождественского парка, улица 70-летия Октября, 30,5 км от старта. Сбор у фитнес- клуба X-Fit в 12:45-13:00.

Принять участие могут не только профессиональные спортсмены, но и любители. Бегунов будет сопровождать команда волонтеров велоклуба с аптечкой и свободными рюкзаками для вещей. Велосипедисты будут замыкающими и помогут проходить улицы, создавая коридоры.

Организаторы попросили участников не опаздывать, одеваться по погоде, а по всем вопросам звонить по телефону: +7 (961) 589-18-93. Подробный маршрут забега опубликован на сайте.

Как писали Юга.ру, с 2025 года жители Краснодарского края могут получить налоговый вычет за значок ГТО.

Бег Краснодар Парки Спорт экскурсии

Новости

«По-весеннему цветущий ноябрь». В Сочи распустились подснежники и цикламены
Жители Краснодара весь день жалуются на сбой в работе мобильного интернета
От парка у стадиона «Кубань» до Немецкой деревни. В Краснодаре пройдет любительский забег между городскими скверами
На популярном сайте объявлений продают копии скульптур из парка «Краснодар»
В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов
В результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Сегодня, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары
Сегодня, 15:07
В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары
Делимся списком адресов
Интернет по фейсконтролю
Вчера, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят

Реклама на сайте