Порты Ростова-на-Дону и Таганрога потратят 5,6 млн рублей на случай разлива нефти

21 ноября «Таганрогский морской торговый порт» опубликовал на сайте госзакупок тендер на формирование аварийных бригад на случай разлива нефти в портах Ростова и Таганрога. Начальная стоимость контракта составляет около 5,6 млн рублей. Закупка проводится у единственного поставщика с условием срочного подписания договора. В протоколе сказано, что обеспечить аварийные бригады может только «Морспасслужба».

Согласно документации, порт Таганрога должны будут патрулировать судно быстрого реагирования и катер-бонозаводчик, а порт Ростова — два судна быстрого реагирования, а еще одно — порт Керчи (Крым).



Также для донских портов закупят боновые заграждения, нефтесборные системы и сорбент. Их использовали на побережье Краснодарского края во время ликвидации последствий разлива нефти в Черном море.



Напомним, что 2 ноября в Туапсе обломки сбитых БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал. 4 ноября издание BBC опубликовало спутниковый снимок мазутного пятна, растянувшегося в море примерно на 3,6 км в районе порта. Власти не подтвердили эту информацию. Однако жители Туапсе жаловались на нефтепродукты и испачканных птиц на пляжах.



Помимо этого, 25 ноября беспилотники повредили здание нефтяного терминала в Новороссийске. Компания остановила отгрузку нефти.