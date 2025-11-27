В Сочи продали самый дорогой новогодний тур за 2,3 млн рублей

В топ самых дорогих новогодних туров вошел отдых в Сочи — от 1,28 до 2,3 млн рублей

27 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что самый дорогой новогодний тур продали за 2,32 млн рублей в Эсто-Садок. За эту стоимость семья из шести человек будет проживать в большой вилле с 29 декабря по 9 января. 

Чуть меньше отдали два туриста за тур в отель Marriott в Красную Поляну с 30 декабря по 8 января — 2,18 млн рублей. Еще одно бронирование в этот же отель обошлось семье из четырех человек в 1,28 млн рублей.

В другом отеле в Красной Поляне — Movenpick — семья из пяти человек отдохнет в номере люкс с 1 по 10 января за 1,56 млн рублей. 

Также в топ самых дорогих туров вошло бронирование номера на троих человек в санаторий «Плаза» в Кисловодске за 1,12 млн рублей. Туристы отдохнут там с 29 декабря по 9 января, а в их пакет входит лечение и новогодний банкет. 

45 тыс. рублей за купе:

Самым необычным туром эксперты назвали отдых в Дагестане с 30 декабря по 3 января. В турпакет входит встреча Нового года в Дербенте, дегустации вин и SPA. Стоимость — от 55 тыс. рублей на человека. 

По данным специалистов, в топе мест для отдыха у туристов остается Сочи (включая горнолыжные курорты) — доля в продажах составляет 47%, Минеральные Воды — 15% и Крым — 6%. 

АТОР также рассказала о средней стоимости новогоднего отдыха в разных регионах страны. В Краснодарском крае двум туристам придется отдать 68-75 тыс. рублей, в Минеральных Водах — 110-122 тыс. рублей, в Крыму — 64-80 тыс. рублей. Продолжительность туров не указана. 

Как писали Юга.ру, 19 ноября в Краснодаре начали «зажигать» новогоднюю иллюминацию на Красной. Подсветку пока тестируют.

