В Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики подсчитали, какой процент россиян может накопить на 20%-ный взнос по ипотеке за два года

27 ноября РБК сообщил, что за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке может лишь 8,3% работающего населения России. Такие данные приводит зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов из подсчетов, основанных на сравнении средних зарплат c ценами на жилье.

Самый высокий показатель в Оренбургской области — 19,2% населения. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ (18,4%) и Республика Коми (16,7%).

Лишь в шести регионах показатель превышает 13% — в Красноярском крае, Смоленской, Архангельской, Тюменской, Вологодской и Калужской областях. В Дагестане за два года накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке смогут лишь 3,2% работающих жителей. Это самый низкий показатель по стране.

В Краснодарском крае коэффициент составляет лишь 6,6%. В Москве он чуть выше — 6,9%, а в Санкт-Петербурге даже ниже — 6,2%.

Как писали Юга.ру, стоимость вторичного жилья в Краснодарском крае выросла до 144 тыс. рублей за «квадрат».

