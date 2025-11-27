В Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года

Аналитики подсчитали, какой процент россиян может накопить на 20%-ный взнос по ипотеке за два года

27 ноября РБК сообщил , что за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке может лишь 8,3% работающего населения России. Такие данные приводит зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов из подсчетов, основанных на сравнении средних зарплат c ценами на жилье.

Лишь в шести регионах показатель превышает 13% — в Красноярском крае, Смоленской, Архангельской, Тюменской, Вологодской и Калужской областях. В Дагестане за два года накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке смогут лишь 3,2% работающих жителей. Это самый низкий показатель по стране.

В Краснодарском крае коэффициент составляет лишь 6,6%. В Москве он чуть выше — 6,9%, а в Санкт-Петербурге даже ниже — 6,2%.