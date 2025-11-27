Беспилотные поезда могут запустить между Сочи и Красной Поляной. Что известно о проекте?

26 ноября замгендиректора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» Михаил Рожков сообщил ТАСС, что железнодорожная линия по маршруту Сочи — Красная Поляна на текущий момент «максимально готова» к беспилотному движению. «Линия Сочи — Красная Поляна максимально готова к беспилотному движению. Небольшие вложения — и мы можем обеспечить полное беспилотное движение на этом участке», — заявил Рожков.

Он отметил, что железнодорожный шаттл между Адлером и Сириусом тоже необходимо сделать беспилотным. По мнению Рожкова, на федеральной территории можно внедрить транспорт, который использует в качестве топлива водород.

Напомним, что в августе 2024 года РЖД запустили первую беспилотную «Ласточку». Искусственный интеллект управляет разгоном, торможением и работой дверей поезда, а машинист контролирует безопасность движения. Запустить полностью беспилотную «Ласточку» планируют в 2026 году на Московском центральном кольце.



Помимо этого, беспилотные поезда планируют запустить между Москвой и Санкт-Петербургом. Сборка салона начнется в 2026 году. Власти хотят завершить строительство и открыть движение к 2028 году. После запуска время поездки между столицами сократится до 2 часов 15 минут, а поезда будут курсировать каждые 10-15 минут.