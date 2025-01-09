В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ. Какие и на сколько?

В 2025 году коммунальные платежи на Кубани в среднем вырастут на 12%

6 января в департаменте госрегулирования тарифов Краснодарского края сообщили 93.RU, на сколько в регионе в 2025 году повысятся платежи за электричество, газ и тепло. Тарифы поднимут 1 июля: «С 1 июля 2025 года в среднем по Краснодарском краю индекс изменения совокупной платы населения за коммунальные услуги утвержден Правительством РФ в размере 12,2 %. Допустимое отклонение по муниципальным образованиям составляет еще 4,8 %».

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Газ Тарифы на газоснабжение еще не утвердили. Это сделают после того, как ФАС России пересмотрит цены. «С 1 июля 2025 года ожидается индексация ФАС России оптовой цены газа для населения Краснодарского края на 10,3 %, тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям края на 11,3 % в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — рассказали в краевом департаменте госрегулирования тарифов. Электричество Стоимость ресурса на Кубани вырастет на 12,6%: для горожан — с 6,53 до 7,35 рубля за киловатт-час;

для сельчан и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками — с 4,57 до 5,15 рубля за киловатт-час. Для зонных тарифов рост составит 12,5-12,7 %. Горячая вода и отопление 1 июля в Краснодаре для основных поставщиков тепла установят «пониженные тарифы»: «Краснодартеплоэнерго» — 2837,21 рубля за гигакалорию;

«Краснодартеплосеть» — 2623,84 рубля за гигакалорию. В многоквартирных домах в квитанциях об оплате ЖКХ с центральным теплоснабжением есть два показателя: нагрев ГВС и отопление. Они измеряются в гигакалориях. Соответственно жильцы платят за количество тепловой энергии, которое потратили на подогрев воды до определенной температуры. Холодная вода и водоотведение Тарифы на эти ресурсы регулируют местные власти. 19 декабря на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление. В нем указано, на сколько вырастут тарифы на воду с 2025 по 2029 годы с учетом НДС. Цены также поменяются с 1 июля: холодная вода — с 47,46 до 51,25 рубля за кубометр;

водоотведение — с 34,51 до 40,37 рубля за кубометр.

Коммунальные тарифы могут повысить только один раз в год. Подорожание зависит от годовой инфляции и роста расходов предприятий ЖКХ.