В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ. Какие и на сколько?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wayhomestudio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wayhomestudio с сайта freepik.com

В 2025 году коммунальные платежи на Кубани в среднем вырастут на 12%

6 января в департаменте госрегулирования тарифов Краснодарского края сообщили 93.RU, на сколько в регионе в 2025 году повысятся платежи за электричество, газ и тепло. Тарифы поднимут 1 июля:

«С 1 июля 2025 года в среднем по Краснодарском краю индекс изменения совокупной платы населения за коммунальные услуги утвержден Правительством РФ в размере 12,2 %. Допустимое отклонение по муниципальным образованиям составляет еще 4,8 %».

Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год:

Газ

Тарифы на газоснабжение еще не утвердили. Это сделают после того, как ФАС России пересмотрит цены.

«С 1 июля 2025 года ожидается индексация ФАС России оптовой цены газа для населения Краснодарского края на 10,3 %, тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям края на 11,3 % в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — рассказали в краевом департаменте госрегулирования тарифов.

Электричество

Стоимость ресурса на Кубани вырастет на 12,6%:

  • для горожан — с 6,53 до 7,35 рубля за киловатт-час;
  • для сельчан и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками — с 4,57 до 5,15 рубля за киловатт-час.

Для зонных тарифов рост составит 12,5-12,7 %.

Горячая вода и отопление

1 июля в Краснодаре для основных поставщиков тепла установят «пониженные тарифы»:

  • «Краснодартеплоэнерго» — 2837,21 рубля за гигакалорию;
  • «Краснодартеплосеть» — 2623,84 рубля за гигакалорию.

В многоквартирных домах в квитанциях об оплате ЖКХ с центральным теплоснабжением есть два показателя: нагрев ГВС и отопление. Они измеряются в гигакалориях. Соответственно жильцы платят за количество тепловой энергии, которое потратили на подогрев воды до определенной температуры.

Холодная вода и водоотведение

Тарифы на эти ресурсы регулируют местные власти. 19 декабря на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление. В нем указано, на сколько вырастут тарифы на воду с 2025 по 2029 годы с учетом НДС.

Цены также поменяются с 1 июля:

  • холодная вода — с 47,46 до 51,25 рубля за кубометр;
  • водоотведение — с 34,51 до 40,37 рубля за кубометр.

Коммунальные тарифы могут повысить только один раз в год. Подорожание зависит от годовой инфляции и роста расходов предприятий ЖКХ.

Напомним, что с 1 января взносы на капремонт в Краснодарском крае выросли с 9,47 до 11,47 рубля за квадратный метр.

Водоснабжение Газ Деньги Жилье ЖКХ Краснодар Финансы Цены Экономика Энергетика

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