В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ. Какие и на сколько?
В 2025 году коммунальные платежи на Кубани в среднем вырастут на 12%
6 января в департаменте госрегулирования тарифов Краснодарского края сообщили 93.RU, на сколько в регионе в 2025 году повысятся платежи за электричество, газ и тепло. Тарифы поднимут 1 июля:
«С 1 июля 2025 года в среднем по Краснодарском краю индекс изменения совокупной платы населения за коммунальные услуги утвержден Правительством РФ в размере 12,2 %. Допустимое отклонение по муниципальным образованиям составляет еще 4,8 %».
Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год:
Газ
Тарифы на газоснабжение еще не утвердили. Это сделают после того, как ФАС России пересмотрит цены.
«С 1 июля 2025 года ожидается индексация ФАС России оптовой цены газа для населения Краснодарского края на 10,3 %, тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям края на 11,3 % в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — рассказали в краевом департаменте госрегулирования тарифов.
Электричество
Стоимость ресурса на Кубани вырастет на 12,6%:
- для горожан — с 6,53 до 7,35 рубля за киловатт-час;
- для сельчан и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками — с 4,57 до 5,15 рубля за киловатт-час.
Для зонных тарифов рост составит 12,5-12,7 %.
Горячая вода и отопление
1 июля в Краснодаре для основных поставщиков тепла установят «пониженные тарифы»:
- «Краснодартеплоэнерго» — 2837,21 рубля за гигакалорию;
- «Краснодартеплосеть» — 2623,84 рубля за гигакалорию.
В многоквартирных домах в квитанциях об оплате ЖКХ с центральным теплоснабжением есть два показателя: нагрев ГВС и отопление. Они измеряются в гигакалориях. Соответственно жильцы платят за количество тепловой энергии, которое потратили на подогрев воды до определенной температуры.
Холодная вода и водоотведение
Тарифы на эти ресурсы регулируют местные власти. 19 декабря на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление. В нем указано, на сколько вырастут тарифы на воду с 2025 по 2029 годы с учетом НДС.
Цены также поменяются с 1 июля:
- холодная вода — с 47,46 до 51,25 рубля за кубометр;
- водоотведение — с 34,51 до 40,37 рубля за кубометр.
Коммунальные тарифы могут повысить только один раз в год. Подорожание зависит от годовой инфляции и роста расходов предприятий ЖКХ.
Напомним, что с 1 января взносы на капремонт в Краснодарском крае выросли с 9,47 до 11,47 рубля за квадратный метр.