Творческое переосмысление джинсовых изделий. В Краснодаре пройдет фестиваль апсайклинга
Краснодарцев приглашают на мастер-классы по апсайклингу из джинсы, выставку и экологичную лотерею (6+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 30 ноября фестиваль апсайклинга. Мероприятие посвящено творческому переосмыслению джинсовых изделий.
Программа:
- 10:00-12:00 — мастер-классы по апсайклингу из джинсы: создание панно «ловец снов», новогодней игрушки, брелока в виде совы, коллективная работа по технологии кинусайга, кастомизация шорт с применением трафаретов и деревянных штампов, вышивка на джинсовом полотне («тамбурный шов»);
- 13:30-14:30 — экологический квиз: учасникам предстоит отвечать на вопросы по теме экологии. Самые активные получат подарки;
- 14:30-16:30 — мастер-классы по апсайклингу из джинсы: кастомизация предметов одежды с помощью мягких игрушек, создание панно «ловец снов», новогодней игрушки, броши, вышивка на джинсовом полотне («тамбурный шов»).
All you need is love:
Также посетителей ждет выставка апсайклинг-изделий (пледы, наволочки, сумки, картины и другие работы мастеров, созданные из переработанного денима), экологичная лотерея и детское дефиле.
Фестиваль пройде 30 ноября с 10:00 до 16:00 на улице Коммунаров 268, литер В (Один театр). Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 30 ноября в двух микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора.
