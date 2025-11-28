Творческое переосмысление джинсовых изделий. В Краснодаре пройдет фестиваль апсайклинга

Краснодарцев приглашают на мастер-классы по апсайклингу из джинсы, выставку и экологичную лотерею (6+)

Также посетителей ждет выставка апсайклинг-изделий (пледы, наволочки, сумки, картины и другие работы мастеров, созданные из переработанного денима), экологичная лотерея и детское дефиле.

Фестиваль пройде 30 ноября с 10:00 до 16:00 на улице Коммунаров 268, литер В (Один театр). Вход свободный.