В двух микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора

В Краснодаре состоятся акции раздельного сбора вторсырья

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 30 ноября акции раздельного сбора отходов. Они пройдут в двух микрорайонах Краснодара:

  • в 10:00 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55;
  • в 13:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова, 2/1.

Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, в ноябре эколог раскритиковал греческую традицию с битьем посуды в ресторанах Кубани и рассказал, почему это плохое развлечение.

