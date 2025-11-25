В двух микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора

В Краснодаре состоятся акции раздельного сбора вторсырья

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 30 ноября акции раздельного сбора отходов. Они пройдут в двух микрорайонах Краснодара: в 10:00 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55;

в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55; в 13:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова, 2/1.

Для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев: Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места

Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции. Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.