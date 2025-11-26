Новый вид мошенничества. В Краснодаре жителям ГМР приходят фейковые письма от управляющей компании

25 ноября телеграм-канал «GMRLIVE» сообщил , что жителям ГМР в Краснодаре на электронную почту пришли письма якобы от управляющей компании. Из текста следовало, что люди переплатили за коммунальные услуги 13 тыс. рублей. Мошенники предлагали вернуть средства несколькими способами, в том числе через приложение. Необходимо было скачать его и подать заявку на возврат денег.

Как выяснилось, ссылки в тексте и QR-код, приложенный к письму, ведут на зараженную вирусом программу Android.Banker.Mamont.86.origin. Она распространилась по России около десяти лет назад. Злоумышленники постоянно совершенствуют этот вирус, чтобы его не нейтрализовали антивирусники и системные ПО.

Собственники жилья позвонили в саму УК, чтобы прояснить ситуацию. Там им сообщили о взломе корпоративной электронной почты. В связи с этим людям и разослали такие письма.