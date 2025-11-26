«Такси не вызвать, но можно купить трусы». Краснодарка пожаловалась на сложности с восстановлением мобильного интернета после зарубежной поездки

«Интернет ограничен на 24 часа в целях безопасности. Чтобы восстановить доступ раньше, пройдите авторизацию: dostup.megafon.ru», — говорилось в смс.

26 ноября журналистка Юга.ру рассказала, что накануне вечером прилетела из Еревана. Как и ожидалось, мобильного интернета не было, о чем оператор «МегаФон» сразу предупредил в сообщении.

Предыстория. В начале ноября в России ввели «период охлаждения» для доступа к интернету после зарубежных поездок. По официальным данным, мера направлена на противодействие использованию сим-карт для управления беспилотниками.

Однако краснодарка использует интернет «Билайн». От этого оператора подобное сообщение не пришло ни через час, ни через три.

«Я стою на остановке в ожидании троллейбуса и могу только звонить. Самое забавное, что «Яндекс Go» не работает, а Wildberries — да. То есть я не могу вызвать такси, зато могу заказать трусы», — рассказала жительница Краснодара.

По ее словам, утром сообщение от оператора так и не пришло. Она попыталась на компьютере войти в личный кабинет «Билайн», чтобы через него восстановить мобильный интернет. Ввела номер телефона и проверочный код, после чего должно было прийти смс для доступа в кабинет. Но сообщение так и не пришло.

В итоге она позвонила на горячую линию оператора, и только тогда ей сообщили, что интернет ограничен на 24 часа. Однако автоответчик заявил, что его можно восстановить, набрав четыре цифры. И продиктовал их. Только после этого краснодарке удалось вернуть мобильный интернет.

«Это просто абсурд. Чтобы узнать номер горячей линии, мне пришлось подключиться к Wi-Fi на компьютере. Замкнутый круг какой-то», — добавила краснодарка.

Однако другая сотрудница Юга.ру сообщила, что по возвращению из Абхазии ей сразу же пришло сообщение от «Билайн» об ограничении мобильного интернета.

«По требованиям безопасности на вашем номере временно ограничены мобильный интернет и смс — потому что сим-карта была за границей. Голосовые звонки доступны. Чтобы все заработало, отключите Wi-Fi и пройдите верификацию в приложении «Билайн» или по ссылке https://balance.beeline.ru/unlocked — это займет пару секунд. Если не верифицируетесь, услуги заработают сами через 24 часа», — говорилось в смс.

По ее словам, доступ в интернет удалось восстановить буквально за минуту.