Схема «охлаждения» сим-карт после зарубежных поездок привлечет внимание мошенников — «Информзащита»

Как сообщалось ранее, досрочно снять блокировку с номера до истечения 24 часов можно через смс или звонок от оператора. Именно на этом этапе злоумышленники могут попытаться подменить сообщение. Целью скорее всего станут персональные данные для доступа к аккаунтам на «Госуслугах» или в банковских приложениях.

14 ноября ТАСС сообщило , что недавно введенный механизм «охлаждения» сим-карт для россиян, вернувшихся из-за границы, может создать новые возможности для мошенников. Об этом предупредили эксперты «Информзащиты» и перечислили возможные сценарии атак.

При этом в «Информзащите» отмечают, что технически подменить смс — сложная задача. Пока неясно, смогут ли мошенники получить такую возможность и рассылать фальшивые сообщения с фишинговыми ссылками. В качестве альтернативы они могут переключиться на мессенджеры, доступ к которым у людей появится после подключения к Wi-Fi.

Главной же угрозой специалисты считают не технические уловки, а манипуляции людьми. Мошенники могут звонить людям, представляясь сотрудниками операторов связи или правоохранительных органов. Под предлогом избежания полной блокировки номера они будут требовать продиктовать код из настоящей смс от оператора.

По словам директора «Информзащиты» Павла Коваленко, преступники очень быстро адаптируются под любые нововведения.

Он считает, что также не исключен сценарий, при котором для сбора информации о потенциальных жертвах злоумышленники будут пытаться взламывать базы данных туроператоров и авиакомпаний. Другие варианты — использование уже похищенных баз данных или подкуп сотрудников отелей и турагентств для получения сведений о возвращающихся россиянах.