Налоговая и аренда жилья. В Краснодарском крае выявили две новые схемы мошенничества

Краснодарский край, Вся Россия

Россияне столкнулись с новыми схемами мошенников. Они пишут и звонят от лица владельцев недвижимости и налоговых инспекторов

18 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что правоохранители зафиксировали две новые схемы мошенничества. Первая нацелена на владельцев недвижимости.

Преступники притворяются заинтересованными арендаторами или покупателями на сайтах объявлений. Они отправляют владельцам жилья ссылки на фиктивные страницы, маскируя их под похожие объявления или документы.

После перехода по такой ссылке и ввода данных злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету жертвы. Взломанный аккаунт они затем используют для размещения собственных объявлений, чтобы обманывать уже новых жертв.

По второй схеме гражданам поступают звонки от лже-сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). Под предлогом найденных «ошибок» в декларациях или начислений мошенники убеждают жертву зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Далее под видом «сопоставления данных» они просят сообщить код из смс-сообщения. После этого жертву убеждают, что их средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, и под этим предлогом заставляют совершать различные незаконные действия.

Как защититься?

  • Никогда и никому не сообщайте коды из смс, пароли и паспортные данные.
  • Не переходите по ссылкам от незнакомцев, какими бы убедительными они ни казались.
  • Проверяйте информацию только через официальные личные кабинеты на сайтах ФНС или «Госуслуг», заходя на них самостоятельно, а не по присланным ссылкам.
  • Следует помнить, что сотрудники госорганов не решают вопросы через мессенджеры и не просят коды из смс. При любых сомнениях нужно прекратить разговор.

Как писали Юга.ру, с начала 2025 года жители Краснодарского края отдали мошенникам больше 5,5 млрд рублей.

