Налоговая и аренда жилья. В Краснодарском крае выявили две новые схемы мошенничества

Россияне столкнулись с новыми схемами мошенников. Они пишут и звонят от лица владельцев недвижимости и налоговых инспекторов

18 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что правоохранители зафиксировали две новые схемы мошенничества. Первая нацелена на владельцев недвижимости.

Преступники притворяются заинтересованными арендаторами или покупателями на сайтах объявлений. Они отправляют владельцам жилья ссылки на фиктивные страницы, маскируя их под похожие объявления или документы.

После перехода по такой ссылке и ввода данных злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету жертвы. Взломанный аккаунт они затем используют для размещения собственных объявлений, чтобы обманывать уже новых жертв.