Экс-замминистра образования Краснодарского края предстанет перед судом за получение взятки в 1 млн рублей
25 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в суд направили уголовное дело в отношении бывшего замминистра образования, науки и молодежной политики региона за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Речь идет об Оксане Грушко.
По данным следствия, замминистра способствовала заключению договоров по поставке текстильных изделий в школы №102 и 104. После заключения сделки, 31 октября 2024 года, предприниматель передал Грушко взятку в размере 1 млн рублей.
Женщина признала вину. Прокуратура направила дело в Ленинский районный суд. Грушко грозит до 12 лет лишения свободы.
До назначения на должность замминистра Оксана Грушко работала начальником отдела образования по Прикубанскому округу Краснодара, а также была директором школы № 102.
