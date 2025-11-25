Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Трое человек погибли, еще восемь пострадали

Ростовская область

В Ростовской области из-за атаки беспилотников пострадали дома, детский сад, предприятия и другие объекты. Погибли трое человек, восемь пострадали

В ночь на 25 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Погибли трое человек, еще восемь пострадали. 

В Таганроге повреждены фасад и окна в трех домах и автомобили. В промышленной зоне загорелось складское помещение. По словам главы города Светланы Камбуловой, также повреждено здание Механического колледжа, два предприятия и детский сад №17. 

На данный момент в домах по улицам Итальянский переулок, 16 и Свободы, 28 саперы ведут работы. Специалисты оперштаба обходят пострадавшие дома.

В селе Петрушино Неклиновского района загорелся частный дом, в селе Весело-Вознесенка повреждена труба газопровода — произошло возгорание. По словам главы района Василия Даниленко, повреждения есть и в Новобессергеневском поселении и в СНТ в районе Бессергеновки. Спасатели, медики, специалисты-энергетики и сотрудники газовой службы работают на местах происшествий.

Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА:

Юрий Слюсарь заявил, что сотрудники муниципальных комиссий зафиксируют нанесенный ущерб имуществу, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь. 

По данным Министерства обороны, всего над территорией Ростовской области были сбиты 16 беспилотников. 

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что в Ростовской области и других регионах призывают резервистов для защиты стратегических объектов.

