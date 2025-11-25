Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. Шесть человек ранены

25 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся одной из самых продолжительных атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти районах. В Краснодаре пострадали несколько домов и офис, а в селе Первореченском Динского района — частный дом. Также произошел пожар на крыше многоэтажки в Туапсе, возгорание уже локализовали. Там же осколки сбитых дронов поранили охранника соседнего учреждения, ему оказали первую помощь.

Глава региона рассказал, что в Новороссийске, по предварительным данным, повреждения получили семь многоквартирных и семь частных домов. Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую помощь. В городе развернули пункт временного размещения.



Помимо этого, в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали.

Кондратьев отметил, что в муниципалитетах еще будут оценивать ущерб после атаки.



По данным Минобороны России, за ночь 25 ноября над акваторией Черного моря сбили 116 беспилотников, а над территорией Краснодарского края — 76.