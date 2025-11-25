Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. Шесть человек ранены
Власти Кубани рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников на регион
25 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся одной из самых продолжительных атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти районах.
В Краснодаре пострадали несколько домов и офис, а в селе Первореченском Динского района — частный дом. Также произошел пожар на крыше многоэтажки в Туапсе, возгорание уже локализовали. Там же осколки сбитых дронов поранили охранника соседнего учреждения, ему оказали первую помощь.
Читайте также:
Глава региона рассказал, что в Новороссийске, по предварительным данным, повреждения получили семь многоквартирных и семь частных домов. Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую помощь. В городе развернули пункт временного размещения.
Помимо этого, в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали.
Кондратьев отметил, что в муниципалитетах еще будут оценивать ущерб после атаки.
По данным Минобороны России, за ночь 25 ноября над акваторией Черного моря сбили 116 беспилотников, а над территорией Краснодарского края — 76.
Как писали Юга.ру, 21 ноября в Славянском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали два человека. В школах и детсадах отменяли занятия.
Все материалы по теме: