«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям». В Краснодаре жители ЮМР записали видеообращение к мэру

Краснодарский край

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара обратились к мэру Наумову с просьбой встретиться с ними

23 ноября портал 93.ру опубликовал в своем телеграм-канале обращение жителей Юбилейного микрорайона Краснодара к мэру кубанской столицы Евгению Наумову. Горожане просят градоначальника встретиться с ними и обсудить строительство храма в зеленой зоне.

«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям», — скандируют люди на видео.

Храм для безотцовщин:

Жители микрорайона в очередной раз попросили не застраивать берег Кубани храмом. Они хотят отдыхать в зеленой зоне, дышать чистым воздухом, заниматься какими-то активностями.

«Дорогой мэр, пожалуйста, услышьте нашу просьбу. Мы хотим очной беседы с вами в нашем микрорайоне. Нам есть, что сказать, нам нужно ваше присутствие, нужен диалог», — сказала девушка на видео.

Напомним, 7 ноября жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма. Инициативу горожан поддержало местное отделение КПРФ.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Общая площадь первого этажа храма составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра. 

