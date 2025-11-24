«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям». В Краснодаре жители ЮМР записали видеообращение к мэру

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара обратились к мэру Наумову с просьбой встретиться с ними

23 ноября портал 93.ру опубликовал в своем телеграм-канале обращение жителей Юбилейного микрорайона Краснодара к мэру кубанской столицы Евгению Наумову. Горожане просят градоначальника встретиться с ними и обсудить строительство храма в зеленой зоне.

«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям», — скандируют люди на видео.