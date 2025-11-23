Стрит-арт, пейзажи, сюрреалистичные портреты. В Краснодаре пройдет выставка современной художественной фотографии

Краснодарский край

  • Фотография «Папа и я» для выставки «Притяжение» © Фото Александры Свенской
В Краснодарском выставочном зале 25 ноября откроется фотовыставка. Покажут более 150 работ авторов со всей России

Фотограф и организатор фотовыставки Дмитрий Сеник сообщил Юга.ру, что с 25 ноября по 14 декабря в Краснодаре пройдет масштабная фотовыставка «Притяжение», объединившая более 150 работ финалистов конкурса от Союза фотохудожников России. 

«Это событие станет важной вехой в культурной жизни региона, подтверждая, что Краснодар превращается в один из центров притяжения для современной русской фотографии. Конкурс собрал более 3000 работ в трех номинациях: «Светопись», «Структуры», «Человек», что подчеркивает высокий интерес к фотографии и демонстрирует многообразие техник, стилей и авторских взглядов», — рассказал Сеник.

По словам организатора, в Краснодаре впервые покажут сюрреалистичные портреты Анны Ардовой из Санкт-Петербурга, которые балансируют на грани реальности и фантасмагории. 

Диалог мужского и женского начал раскроет Варвара Штерн из Иркутска. Тонкий внутренний мир моделей передают в своих наполненных светом портретах Алена Лучинина из Москвы и Анастасия Забежайлова из Обнинска.

Не менее интересна городская съемка: от черно-белой архитектурной классики Артема Явтушенко из Москвы и цветной «метафизики» Евгения Степанова из Тулы до захватывающего и парадоксального стрита Михаила Матвиенко из Москвы и Никиты Свикуль из Смоленска. 

Любителей художественных экспериментов порадуют современные натюрморты Елены Бородиной из Самары, цветной пикториализм Марины Аргуновой из Москвы, отсылающий к живописным техникам, а также коллажные работы Игоря Житецкого из Нижнего Новгорода, уводящие в мир сложных аллюзий. 

Открытие выставки пройдет 25 ноября в 16:00 в Краевом выставочном зале на улице Рашпилевской, 32. Вход в этот день свободный. Посетить выставку можно до 14 декабря. Стоимость билетов — 100-150 рублей.

