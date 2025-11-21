Казаки-маги, проклятый трамвай и черный вигвам. В Краснодаре пройдет экскурсия о мистике и городских легендах

  • «Проклятый» трамвай © Коллаж Дмитрия Филиппова, Юга.ру
Бюро «Кубань расходящихся тропок» приглашает на экскурсию о тайнах и городских легендах Краснодара

Бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 23 ноября экскурсию «В поисках черного вигвама». На ней расскажут о тайнах и городских легендах Краснодара.

«Мы пройдем тропами, где городская реальность истончается, уступая место гулкому эху мифа, где призраки казачьей вольницы и блики карасунских вод ведут свой нескончаемый диалог», — говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсию проведет журналист и социолог Денис Куренов. Он дал комментарий Юга.ру:  

«Миф — это первичный, фундаментальный способ постижения мира, своего рода навигационная карта, которая была у человечества задолго до появления науки. Многие привыкли игнорировать «страшилки» и относится к ним как к шуму масскульта, но именно в городских легендах и мистических историях отражаются наши незажившие культурные травмы. Это коллективные страхи, вытесненные в область бессознательного, и «белые пятна» истории, которые официальная хроника предпочитает обходить стороной.

Название «В поисках черного вигвама», отсылающее к культовому кинополотну Дэвида Линча, здесь не случайная метафора, а точное обозначение цели нашего пути. Ведь если присмотреться к нашей южной готике, к этой смеси иррационального и обыденного, то Краснодар и Твин Пикс можно назвать городами-побратимами. Совы, как и казаки, — не то, чем кажутся».

Мероприятие начнется 23 ноября в 17:00. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи.

