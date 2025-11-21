Жители более 200 домов Ростовской области остались без электричества после атаки БПЛА
Ростовскую область атаковали беспилотники. Обломки сбитых дронов повредили ЛЭП и обесточили дома
21 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион атаковали БПЛА. В Чертковском районе обломки сбитых дронов повредили опору ЛЭП возле хутора Нагибин. В результате жители более 200 домов остались без света.
На месте происшествия возник пожар на площади 4 кв. метра. Его уже потушили.
В Славянском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали два человека:
Также утром БПЛА сбили в Тацинском районе. ПВО продолжают отражать атаку.
Глава региона отметил, что из людей никто не пострадал, а информация о последствиях еще будет уточняться.
По данным Минобороны России, за ночь 21 ноября и утром над Ростовской областью сбили десять беспилотников.
Как писали Юга.ру, в столовой одной из школ Ростовской области учеников разделили на «малоимущих» и «детей СВО». Губернатор назвал это «дискриминацией».
Все материалы по теме: