Жители более 200 домов Ростовской области остались без электричества после атаки БПЛА

Ростовскую область атаковали беспилотники. Обломки сбитых дронов повредили ЛЭП и обесточили дома

21 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион атаковали БПЛА. В Чертковском районе обломки сбитых дронов повредили опору ЛЭП возле хутора Нагибин. В результате жители более 200 домов остались без света.



На месте происшествия возник пожар на площади 4 кв. метра. Его уже потушили.

Также утром БПЛА сбили в Тацинском районе. ПВО продолжают отражать атаку.



Глава региона отметил, что из людей никто не пострадал, а информация о последствиях еще будет уточняться.



По данным Минобороны России, за ночь 21 ноября и утром над Ростовской областью сбили десять беспилотников.