В Краснодаре откроют обновленную половину Тургеневского моста. Другую часть закроют для машин

20 ноября департамент транспорта Краснодара сообщил, что на Тургеневском мосту готовится важное изменение. С 21 по 22 ноября автомобильное движение переведут на правую, только что отремонтированную половину. Это сторона, предназначенная для выезда из города.

Левую сторону моста перекроют для завершения реконструкции. Для автомобилистов схема движения останется прежней — изменится только занимаемая часть путепровода.