В Краснодаре откроют обновленную половину Тургеневского моста. Другую часть закроют для машин
На Тургеневском мосту в Краснодаре введут новую схему движения
20 ноября департамент транспорта Краснодара сообщил, что на Тургеневском мосту готовится важное изменение. С 21 по 22 ноября автомобильное движение переведут на правую, только что отремонтированную половину. Это сторона, предназначенная для выезда из города.
Левую сторону моста перекроют для завершения реконструкции. Для автомобилистов схема движения останется прежней — изменится только занимаемая часть путепровода.
Наибольшие изменения затронут пешеходов. Им следует заранее ознакомиться с новыми схемами движения:
- Открыты для прохода: пост ДПС, новый лестничный сход возле дома №5, а также пешеходная зона под мостом.
- Временно закрыты: все лестницы на обоих берегах реки Кубань, а также два схода (№6 на схемах).
Ориентировочная дата открытия лестниц по отремонтированной стороне — 1 декабря. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее в зоне проведения работ.
Как писали Юга.ру, капитальный ремонт Тургеневского моста начали 15 апреля 2025 года. По контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2027 года.