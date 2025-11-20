В Краснодаре откроют обновленную половину Тургеневского моста. Другую часть закроют для машин

Краснодарский край

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На Тургеневском мосту в Краснодаре введут новую схему движения

20 ноября департамент транспорта Краснодара сообщил, что на Тургеневском мосту готовится важное изменение. С 21 по 22 ноября автомобильное движение переведут на правую, только что отремонтированную половину. Это сторона, предназначенная для выезда из города.

Левую сторону моста перекроют для завершения реконструкции. Для автомобилистов схема движения останется прежней — изменится только занимаемая часть путепровода.

Наибольшие изменения затронут пешеходов. Им следует заранее ознакомиться с новыми схемами движения:

  • Открыты для прохода: пост ДПС, новый лестничный сход возле дома №5, а также пешеходная зона под мостом.
  • Временно закрыты: все лестницы на обоих берегах реки Кубань, а также два схода (№6 на схемах).

Ориентировочная дата открытия лестниц по отремонтированной стороне — 1 декабря. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее в зоне проведения работ.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дептранс Краснодара»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дептранс Краснодара»

Как писали Юга.ру, капитальный ремонт Тургеневского моста начали 15 апреля 2025 года. По контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2027 года.

