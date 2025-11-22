Более 20 отелей Краснодарского края вошли в список лучших в России

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 гостиницы Кубани вошли в топ-100 всероссийской премии WhereToTravel Hotel Awards

20 ноября пресс-служба WhereToTravel Hotel Awards опубликовала шорт-лист 100 лучших отелей в России в 2025 году. В список вошли 23 гостиницы Краснодарского края.

Среди них: Grand Karat Sochi, «Богатырь», «Новотель Резорт и спа Красная Поляна», «Полет Чайки», Pullman Sochi Centre, Luciano Hotel & SPA Sochi в Сочи; FЮNF Luxury Resort & SPA, Alean Family Doville, Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon в Анапе; Abrau Light Resort & SPA в Новороссийске; «Марриотт Отель» в Краснодаре; Приморье Grand Resort Hotel в Геленджике и другие.

Читайте также:

Также в шорт-лист вошли гостиницы Luciano Wellness & SPA Foros (Ялта), МРИЯ (село Оползневое) и Pallasa (поселок Восход) в Крыму, Гранд Ростов Хаятт Ридженси и 39 by Sateen Group в Ростове-на-Дону.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в прошлом году в регионе открыли 37 новых отелей на 1,8 тыс. номеров. В 2025 году заработали еще около 40 гостиниц.

Wheretotravel Hotels Award — ежегодная всероссийская премия. Жюри оценивает уровень заботы о гостях. Эксперты не берут во внимание «звездность», количество мест размещения и инстраструктуру.

Как писали Юга.ру, семь отелей Краснодарского края вошли в рейтинг лучших в России по версии премии 50 Best Tastes of Russia.

Анапа Бизнес-сообщество Геленджик Краснодар Курорты и туризм Новороссийск отдых Отели Рейтинги Сочи

Новости

В Краснодаре состоится показ и обсуждение спортивного аниме «Стометровка»
Более 20 отелей Краснодарского края вошли в список лучших в России
Лидер группы «Звери» откроет в Таганроге арт-пространство для художников и жителей города
Новый театр кукол Краснодара готовит премьеру сказки «Золотая антилопа». Показываем фото репетиций спектакля
Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
20 ноября, 16:35 Реклама
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Что нужно сделать?
В ответ властям Краснодарского края
20 ноября, 15:49
В ответ властям Краснодарского края
Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Реклама на сайте