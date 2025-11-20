Стоимость вторичного жилья в Краснодарском крае выросла до 144,1 тыс. рублей за «квадрат» — аналитики

Сбер изучил, как изменились цены на российском рынке недвижимости в октябре. Стоимость кв. метра в новостройках Краснодарского края снизилась до 170,1 тыс. рублей, а на вторичном рынке увеличилась до 144,1 тыс. рублей

Аналитический центр Домклик и СберИндекс изучили ключевые тенденции на рынке недвижимости в крупных регионах России в октябре 2025 года. Рост цен на первичном и вторичном рынках ускорился: за год новостройки подорожали на 5,2%, а готовое жилье — на 7,6%. Тенденцию связвают с увеличением спроса: количество сделок на обоих рынках растет уже пятый месяц подряд — с июня по октябрь.

Новостройки По данным Сбера об ипотечных сделках, в октябре средняя цена «квадрата» в новостройках России выросла на 0,6% и достигла 177,9 тыс. руб. В Краснодарском крае стоимость квадратного метра составила 170,1 тыс. рублей, снизившись за месяц на 0,3%. Для сравнения, в Ростовской области цена выросла на 0,1%, до 142,9 тыс. рублей.

При этом Ростовская область третий месяц подряд остается одним из немногих регионов, где реальная цена сделок на первичном рынке оказывается выше заявленной в объявлениях. Разрыв между ценой в объявлениях и ценой сделки составил -0,3%, что говорит о высоком покупательском спросе. Аналогичная ситуация, помимо Ростовской, наблюдается только в Ленинградской и Пензенской областях.

© Инфографика Домклика

Вторичный рынок Рынок готового жилья демонстрирует положительную динамику как в целом по России, так и в южных регионах. Средняя цена квадратного метра на вторичке в России, по данным Сбера, в октябре составила 118,3 тыс. рублей. В Краснодарском крае цена достигла 144,1 тыс. рублей. (+1% за месяц). В Ростовской области она оказалась ниже — 96,1 тыс. рублей, но также выросла на 0,9%.

© Инфографика Домклика

В целом цены на готовое жилье продолжают наверстывать отставание, которое возникло из-за высокого спроса на льготные программы в 2020–2024 годах. Если рыночные ставки продолжат снижаться, вторичка может составить новостройкам более серьезную конкуренцию.

«Ростовская область традиционно входит в топ регионов по ипотечной активности. Уникальная для страны ситуация, когда цена сделки на первичном рынке стабильно превышает цену в объявлениях, говорит о высоком доверии ростовчан к новостройкам и готовности покупателей к сделкам. Мы видим, что интерес к качественному жилью — как новому, так и на вторичном рынке — остается высоким. В октябре доля льготных программ в объеме выданных жилищных кредитов в регионе составила 83,9%, а рыночная ипотека увеличилась до 16,1%. Мы видим, что ипотечные продукты востребованы у донских жителей и позволяютим реализовывать свои жилищные планы даже в условиях меняющегося рынка», — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.