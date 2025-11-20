Музыкальный театр Краснодара отменил премьеру «Ханумы» и другие спектакли из-за недавнего пожара

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Краснодарский Музыкальный театр перенес ближайшие спектакли и концерты на новые даты, но можно и вернуть билеты

Предыстория. 14 ноября на улице Красной загорелась трансформаторная подстанция, встроенная в здание Музыкального театра. Площадь пожара составила около 30 кв. метров, его тушили 16 человек и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

20 ноября пресс-служба Музыкального театра сообщила, что из-за пожара некоторые мероприятия переносятся на новые даты:

  • премьера спектакля «Ханума», которая должна была пройти 21 и 22 ноября, состоится 7 декабря в 17:00 и 8 декабря в 18:30. Мероприятие пройдет на улице Красной, 44;
  • концерт «Мюзикл навсегда!» с 25 и 26 ноября переносится на 2 и 3 декабря в 18:30. Мероприятие пройдет во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175.

О дате проведения других событий — оперы «Царская невеста», концертов биг-бенда Георгия Гараняна «Мировые шедевры» и «С наступающим!» пресс-служба сообщит позднее. 

Подчеркнем, что по данным телеграм-канала «Профессиональный дилетант», в здании до сих пор нет света — не работают даже кассы.

Организаторы отметили, что приобретенные билеты действительны на новые даты. Оформить возврат можно там же, где они приобретались — в кассе, на сайте «Яндекс.Афиши» или других сервисах. Подробную информацию уточняйте в кассе театра по телефонам 8 (861) 262-99-10 и 8 (861) 262-49-66.

Как писали Юга.ру, 2 декабря в Краснодаре покажут спектакль «Три тополя на Плющихе».

