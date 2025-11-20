Музыкальный театр Краснодара отменил премьеру «Ханумы» и другие спектакли из-за недавнего пожара

Краснодарский Музыкальный театр перенес ближайшие спектакли и концерты на новые даты, но можно и вернуть билеты

Предыстория. 14 ноября на улице Красной загорелась трансформаторная подстанция, встроенная в здание Музыкального театра. Площадь пожара составила около 30 кв. метров, его тушили 16 человек и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

О дате проведения других событий — оперы «Царская невеста», концертов биг-бенда Георгия Гараняна «Мировые шедевры» и «С наступающим!» пресс-служба сообщит позднее.

Подчеркнем, что по данным телеграм-канала «Профессиональный дилетант», в здании до сих пор нет света — не работают даже кассы.

Организаторы отметили, что приобретенные билеты действительны на новые даты. Оформить возврат можно там же, где они приобретались — в кассе, на сайте «Яндекс.Афиши» или других сервисах. Подробную информацию уточняйте в кассе театра по телефонам 8 (861) 262-99-10 и 8 (861) 262-49-66.