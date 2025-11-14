Музыкальный театр Краснодара отменил ближайшие представления из-за пожара. В здании загорелась подстанция
14 ноября пресс-служба МЧС Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице на улице Красной загорелась трансформаторная подстанция, встроенная в здание Музыкального театра. Площадь пожара составила около 30 кв. метров.
В тушении участвовали 46 человек и 15 единиц техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Как сообщили Юга.ру в пресс-службе Музыкального театра, повреждений, кроме самого трансформатора, нет. Однако из-за происшествия пришлось отменить несколько представлений.
По техническим причинам мероприятия «Нам 35» (14 ноября) и «Песни о войне и о любви» (16 ноября) переносятся, творческой встрече с Александром Мацко (15 ноября) вообще не будет. Новые даты мероприятий объявят позже.
