В ответ властям Краснодарского края. Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Краснодарский край, В мире

  • Лайнер Astoria Grande © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    Лайнер Astoria Grande © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

Круизный лайнер Astoria Grande, плывший из Сочи, не запустили в порт Стамбула. На борту находят около 700 пассажиров

20 ноября SOCHI1.RU сообщили, что круизный лайнер Astoria Grande не пустили в порт Стамбула. Судно приплыло к берегам Турции еще ночью.

В 10:00 около 700 пассажиров должны были высадить на берег. Однако с 2:10 лайнер стоит на якоре и не получает разрешение на заход в порт. Информацию о его нахождении подтверждают данные сайта отслеживания судов.

«Негативно скажется на курортной привлекательности»:

Анонимный информатор СМИ из Стамбула предположил, что лайнер не пустили в порт в ответ на действия властей Краснодарского края, которые не запустили турецкий паром Seabridge в морпорт Сочи. Хотя компания получила от Росморречфлота и Минтранса РФ разрешение на рейсы до 2027 года.

Организаторы морского сообщения ситуацию пока не комментировали.

Напомним, что 5 ноября из порта Трабзон в сторону Сочи вышел первый за 14 лет пассажирский паром Seabridge, взяв на борт 20 пассажиров. Утром 6 ноября судно встало на рейд в 20 км от берега РФ.

Позже стало известно, что Seabridge отказываются принимать в морпорту. Пассажиры провели на борту почти трое суток. 9 ноября судно отправилось обратно в Трабзон, так как власти Кубани запретили парому войти в морпорт Сочи. Турецкой компании пришлось за свой счет организовывать перевозку людей обратно, покупать им билеты в Россию и выплачивать денежную компенсацию.

Ранее, когда состоялся тестовый рейс Seabridge, губернатор Кубани выступил против парома, заявив, что это «небезопасно в текущих условиях». При этом круизный лайнер Astoria Grande продолжал курсировать между Сочи и Турцией.

Как писали Юга.ру, в 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия составит от 476 тыс. рублей.

