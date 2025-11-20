Следственный комитет и прокуратура проверят школу в Краснодаре, где дети отравились неизвестным газом

В Краснодаре троих школьников госпитализировали с отравлением после жалоб на «странный запах» в кабинете биологии

19 ноября телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что на уроке биологии в школе №104 на улице Аверкиева дети пожаловались на присутствие постороннего запаха. Одной девочке стало плохо, ее госпитализировали.

Вечером из дома в больницу увезли еще двух учеников этого класса. Жизням детей ничего не угрожает.

В муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что после происшествия в кабинете провели генеральную уборку. Занятия в школе идут по расписанию.

«Проводится педагогическое расследование. Информация передана в правоохранительные органы. Данная ситуация находится на контроле у департамента образования», — добавили в МЦУ.

На происшествие обратили внимание следователи. СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность».

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. С целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Проверку проводит и прокуратура. Сотрудники ведомства выезжали в школу и брали пробы воздуха, чтобы установить, что стало причиной отравления детей.

Как писали Юга.ру, в Дагестане 100 детей отстранили от уроков из-за отказа прививаться от полиомиелита.

