«Очередь с 5 утра». Жители Ростова пожаловались на невозможность попасть к врачу в областной больнице

Ростовская область

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Кровавая барыня»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Кровавая барыня»

Пациенты ростовской областной больницы жалуются на большие очереди, отсутствие записи к врачу и навязывание платных услуг

18 ноября телеграм-канал Privet-Rostov.ru опубликовал кадры из областной больницы Ростова-на-Дону, в которой пациенты подолгу стоят в очередях и не могут попасть к врачу. 

«Люди занимают очередь с 5 утра, чтобы попасть к врачу. Стоят на улице до 7 утра, пока откроется регистратура. А ведь многие и с протезами ноги и на колясках, с сердечными и астматическим приступами», — написала подписчица сообщества. 

По словам местных жителей, записаться через интернет на прием к врачу невозможно. При этом сделать это на месте через регистратуру тоже затруднительно — работают всего два окна, а запись идет только день в день. 

«Когда же это закончится? Я лично с травмой ноги еле выстояла. Люди после операции на ногах, плачут, но никому нет дела до их проблем», — добавила подписчица. 

В Ростовской области ребенку-инвалиду полгода не выдают необходимое лекарство:

19 ноября телеграм-канал «Кровавая барыня» рассказал, что пациентам навязывают платные услуги — врачи отказывают принимать результаты анализов, выполненных в поликлиниках, и отправляют больных сдавать кровь платно в больнице.  

На проблему обратила внимание депутат Госдумы Татьяна Буцкая. В своем телеграм-канале она сообщила, что если факты подтвердятся, то это нарушение федерального закона об охране здоровья. 

Чиновница написала обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко и потребовала принять необходимые меры для урегулирования ситуации в областной больнице. 

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы. Больницу проверит Минздрав.

Здоровье Здравоохранение Медицина Министерство здравоохранения РФ Ростов-на-Дону

