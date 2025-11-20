«Очередь с 5 утра». Жители Ростова пожаловались на невозможность попасть к врачу в областной больнице
Пациенты ростовской областной больницы жалуются на большие очереди, отсутствие записи к врачу и навязывание платных услуг
18 ноября телеграм-канал Privet-Rostov.ru опубликовал кадры из областной больницы Ростова-на-Дону, в которой пациенты подолгу стоят в очередях и не могут попасть к врачу.
«Люди занимают очередь с 5 утра, чтобы попасть к врачу. Стоят на улице до 7 утра, пока откроется регистратура. А ведь многие и с протезами ноги и на колясках, с сердечными и астматическим приступами», — написала подписчица сообщества.
По словам местных жителей, записаться через интернет на прием к врачу невозможно. При этом сделать это на месте через регистратуру тоже затруднительно — работают всего два окна, а запись идет только день в день.
«Когда же это закончится? Я лично с травмой ноги еле выстояла. Люди после операции на ногах, плачут, но никому нет дела до их проблем», — добавила подписчица.
19 ноября телеграм-канал «Кровавая барыня» рассказал, что пациентам навязывают платные услуги — врачи отказывают принимать результаты анализов, выполненных в поликлиниках, и отправляют больных сдавать кровь платно в больнице.
На проблему обратила внимание депутат Госдумы Татьяна Буцкая. В своем телеграм-канале она сообщила, что если факты подтвердятся, то это нарушение федерального закона об охране здоровья.
Чиновница написала обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко и потребовала принять необходимые меры для урегулирования ситуации в областной больнице.
