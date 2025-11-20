В Дагестане 100 детей отстранили от уроков из-за отказа прививаться от полиомиелита

В дагестанской школе 100 детям запретили посещать уроки из-за отказа ставить вакцину от полиомиелита. В классах осталось по 5-6 детей

19 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в дагестанской школе из 518 детей 100 отстранили от занятий из-за отказа ставить прививку от полиомиелита. Речь идет о гимназии в селе Новолакское, где прививочная кампания проводилась с 10 по 14 ноября.

Полиомиелит — заразное инфекционное заболевание, которое в тяжелых формах поражает нервную систему и может вызывать параличи разных видов и в разных частях организма. Возбудителем заболевания является полиовирус, передающийся через воду, пищу, грязную одежду и другие предметы.

Родители вступили в конфликт со школьным руководством, потому что если ребенок поставил прививку, то ее должны сделать и все родственники, проживающие с ним.

«В Дагестане много многодетных семей. Поэтому люди массово отказываются от нее», — рассказал источник журналистам.