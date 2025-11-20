В Дагестане 100 детей отстранили от уроков из-за отказа прививаться от полиомиелита
В дагестанской школе 100 детям запретили посещать уроки из-за отказа ставить вакцину от полиомиелита. В классах осталось по 5-6 детей
19 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в дагестанской школе из 518 детей 100 отстранили от занятий из-за отказа ставить прививку от полиомиелита. Речь идет о гимназии в селе Новолакское, где прививочная кампания проводилась с 10 по 14 ноября.
Полиомиелит — заразное инфекционное заболевание, которое в тяжелых формах поражает нервную систему и может вызывать параличи разных видов и в разных частях организма. Возбудителем заболевания является полиовирус, передающийся через воду, пищу, грязную одежду и другие предметы.
Родители вступили в конфликт со школьным руководством, потому что если ребенок поставил прививку, то ее должны сделать и все родственники, проживающие с ним.
«В Дагестане много многодетных семей. Поэтому люди массово отказываются от нее», — рассказал источник журналистам.
В России растет заболеваемость пневмонией:
По словам родителей, из-за этого в классах осталось 5-6 учеников, а остальных отправили на «самообразование» — им присылают только домашнее задание. Некоторые преподаватели проводят дополнительные платные занятия с ребенком у него дома.
Школьное руководство заявило, что действует по приказу Минздрава: если изолировать невакцинированных детей нельзя, то их отстраняют от уроков на 60 дней из-за угрозы заражения других учеников.
«Они учатся дистанционно. Как министр нам сказал, так и делаем. Никаких платных занятий нет. Мы обучаемся на платформе Max. Есть те родители, которые отказываются, но что мы с этим сделаем? Нам сказали перейти туда и скидывать уроки, задания», — прокомментировали родители.
Как писали Юга.ру, в октябре в столовой одной из школ Ростовской области учеников разделили на «малоимущих» и «детей СВО». Губернатор назвал это «дискриминацией».