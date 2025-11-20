+23,2 °C в ноябре. В Краснодаре зафиксировали новый температурный рекорд
В Краснодаре 19 ноября синоптики зафиксировали новый суточный максимум температуры воздуха. Он превысил показатели 1982 года
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 19 ноября температура воздуха в городе составила 23,2 °C. Это превысило предыдущий рекорд, установленный 19 ноября 1982 года. Тогда столбик термометра поднялся до 22,9 °C.
«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет:
«Температура воздуха является одной из основных термодинамических характеристик его состояния. Измерения температуры воздуха производятся в единые сроки, установленные всемирной метеорологической организацией, что обеспечивает синхронность измерений на всей метеорологической сети», — отметили синоптики.
По данным ЦГМС, специалисты измеряют температуру воздуха с помощью термометров, установленных в деревянной жалюзийной будке на высоте два метра. Будка необходима для защиты от солнечной радиации, сильного ветра и осадков.
Напомним, что в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. Это связано с активной застройкой, уменьшением растительности в городе.
