+23,2 °C в ноябре. В Краснодаре зафиксировали новый температурный рекорд

Краснодарский край

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре 19 ноября синоптики зафиксировали новый суточный максимум температуры воздуха. Он превысил показатели 1982 года

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 19 ноября температура воздуха в городе составила 23,2 °C. Это превысило предыдущий рекорд, установленный 19 ноября 1982 года. Тогда столбик термометра поднялся до 22,9 °C.

«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет:

«Температура воздуха является одной из основных термодинамических характеристик его состояния. Измерения температуры воздуха производятся в единые сроки, установленные всемирной метеорологической организацией, что обеспечивает синхронность измерений на всей метеорологической сети», — отметили синоптики.

По данным ЦГМС, специалисты измеряют температуру воздуха с помощью термометров, установленных в деревянной жалюзийной будке на высоте два метра. Будка необходима для защиты от солнечной радиации, сильного ветра и осадков.

Напомним, что в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. Это связано с активной застройкой, уменьшением растительности в городе.

Ранее Юга.ру писали, как может измениться климат Краснодарского края через 25 лет.

