+23,2 °C в ноябре. В Краснодаре зафиксировали новый температурный рекорд

«Температура воздуха является одной из основных термодинамических характеристик его состояния. Измерения температуры воздуха производятся в единые сроки, установленные всемирной метеорологической организацией, что обеспечивает синхронность измерений на всей метеорологической сети», — отметили синоптики.



По данным ЦГМС, специалисты измеряют температуру воздуха с помощью термометров, установленных в деревянной жалюзийной будке на высоте два метра. Будка необходима для защиты от солнечной радиации, сильного ветра и осадков.



Напомним, что в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. Это связано с активной застройкой, уменьшением растительности в городе.