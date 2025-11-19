В Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи

Краснодарский край

  • © Коллаж из фото, предоставленных пространством «Logovo Феникса»
    © Коллаж из фото, предоставленных пространством «Logovo Феникса»

В краснодарском баре «Змейка» проведут благотворительный вечер для сбора средств на реставрацию лютеранской церкви (18+)

Краснодарский бар «Змейка», который находится на территории старинной лютеранской церкви, анонсировал на 22 ноября «Вечер поддержки кирхи». Часть средств, которые заработает заведение в этот день, передадут на реставрацию здания, также можно будет сделать добровольное пожертвование.

В программе:

  • с 17:00 шеф-повар и победитель выпуска «Битва шефов» на телеканале «Пятница» Антон Краснощеков будет готовить хот-доги в разных вариациях;
  • в 19:00 историк, кандидат философских наук и экскурсовод бюро «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков расскажет об истории кирхи. 

В Краснодаре открылась масштабная выставка Павла и Натальи Мартыненко:

Также гости смогут приобрести открытки, средства с продажи которых пойдут на реставрацию церкви. 

«Иными словами приглашаем вас вместе с нами сказать «спасибо» этому месту», — отметили организаторы. 

Вечер пройдет 22 ноября с 16:00 на улице Октябрьской, 51. Вход свободный. Для прослушивания лекции организаторы рекомендуют заранее занять места. 

Здание бывшей евангелистско-лютеранской церкви открыли для прихожан в 1894 году. В 2025 году церкви с элементами романского и готического стилей исполняется 131 год. 

За все время существования кирхи в ней не проводилась реставрация — лишь небольшие ремонты. В 2024 году Союз художников России открыл сбор на реставрацию кирхи — для проведения работ необходимо 27 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ТСИ покажут новый спектакль «Автор». Премьера будет идти три дня — с 21 по 23 ноября.

