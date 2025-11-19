«Авторизация через Google — все». Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам

Жителю Краснодара пришло уведомление на Gmail с требованием сменить данные для авторизации в «Электросетях Кубани» на российскую электронную почту

Требование объяснили федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сменить почту необходимо до 1 декабря, иначе доступ к ресурсу будет ограничен.

19 ноября житель Краснодара рассказал Юга.ру, что на Gmail ему пришло сообщение от «Электросетей Кубани» с требованием сменить авторизационные данные на электронную почту, сервер которой находится в России — например, mail.ru, yandex.ru и другие.

© Коллаж из скриншотов письма от АО «Электросети Кубани» с требованием смены электронной почты на российскую

© Коллаж из скриншотов письма от АО «Электросети Кубани» с требованием смены электронной почты на российскую

Нововведение связано с законопроектом, который 14 ноября внесли в Государственную Думу депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие. Чиновники предложили установить административную ответственность за нарушение требований по авторизации на сайтах и приложениях.

Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал: «Авторизация через Google — все» и напомнил, что в 2023 году в силу вступил закон, по которому авторизация должна проходить через:

номер мобильного телефона;

ЕСИА или ЕБС;

российский сервис.

Законопроект предлагает ввести штрафы за неисполнение этих обязанностей: для физических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

Горелкин отметил, что «обычных пользователей» ответственность не коснется — законопроект касается только владельцев сайтов и приложений, которые «уже два года игнорируют закон».