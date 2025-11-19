«Авторизация через Google — все». Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
Жителю Краснодара пришло уведомление на Gmail с требованием сменить данные для авторизации в «Электросетях Кубани» на российскую электронную почту
19 ноября житель Краснодара рассказал Юга.ру, что на Gmail ему пришло сообщение от «Электросетей Кубани» с требованием сменить авторизационные данные на электронную почту, сервер которой находится в России — например, mail.ru, yandex.ru и другие.
Требование объяснили федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сменить почту необходимо до 1 декабря, иначе доступ к ресурсу будет ограничен.
«Все равно вам придется его установить»:
Нововведение связано с законопроектом, который 14 ноября внесли в Государственную Думу депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие. Чиновники предложили установить административную ответственность за нарушение требований по авторизации на сайтах и приложениях.
Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал: «Авторизация через Google — все» и напомнил, что в 2023 году в силу вступил закон, по которому авторизация должна проходить через:
- номер мобильного телефона;
- ЕСИА или ЕБС;
- российский сервис.
Законопроект предлагает ввести штрафы за неисполнение этих обязанностей: для физических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.
Горелкин отметил, что «обычных пользователей» ответственность не коснется — законопроект касается только владельцев сайтов и приложений, которые «уже два года игнорируют закон».
