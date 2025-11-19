Представитель краснодарского СПИД-центра проведет бесплатную лекцию о ВИЧ. Где и когда?

В краснодарском баре 23 ноября пройдет лекция о ВИЧ. Участники узнают о профилактике и медицинской и правовой помощи (18+)

Краснодарский бар Comma анонсировал на 23 ноября информационное занятие о ВИЧ. Гости узнают об основных понятиях заболевания и мерах профилактики. Спикер — Екатерина Чаплинская. Она 11 лет проработала юристом в отделе медико-социальной реабилитации и правовой помощи краснодарского СПИД-центра. Программа лекции: что такое ВИЧ;

известные путяи передачи заболевания;

меры профилактики;

важность обследования и права граждан в сфере оказания медицинской помощи по профилю ВИЧ.

Мероприятие состоится 23 ноября в 20:00 на улице Красноармейской, 45. Вход свободный.