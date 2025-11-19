Представитель краснодарского СПИД-центра проведет бесплатную лекцию о ВИЧ. Где и когда?

Краснодарский край

В краснодарском баре 23 ноября пройдет лекция о ВИЧ. Участники узнают о профилактике и медицинской и правовой помощи (18+)

Краснодарский бар Comma анонсировал на 23 ноября информационное занятие о ВИЧ. Гости узнают об основных понятиях заболевания и мерах профилактики. 

Спикер — Екатерина Чаплинская. Она 11 лет проработала юристом в отделе медико-социальной реабилитации и правовой помощи краснодарского СПИД-центра.

Программа лекции:

  • что такое ВИЧ;
  • известные путяи передачи заболевания;
  • меры профилактики;
  • важность обследования и права граждан в сфере оказания медицинской помощи по профилю ВИЧ. 

За год в Туапсинском районе Кубани от ВИЧ умерли девять человек:

Мероприятие состоится 23 ноября в 20:00 на улице Красноармейской, 45. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, в августе пациенты с ВИЧ из 16 регионов РФ пожаловались на отказы в диагностике. В списке есть Ростовская область и Дагестан.

