Представитель краснодарского СПИД-центра проведет бесплатную лекцию о ВИЧ. Где и когда?
В краснодарском баре 23 ноября пройдет лекция о ВИЧ. Участники узнают о профилактике и медицинской и правовой помощи (18+)
Краснодарский бар Comma анонсировал на 23 ноября информационное занятие о ВИЧ. Гости узнают об основных понятиях заболевания и мерах профилактики.
Спикер — Екатерина Чаплинская. Она 11 лет проработала юристом в отделе медико-социальной реабилитации и правовой помощи краснодарского СПИД-центра.
Программа лекции:
- что такое ВИЧ;
- известные путяи передачи заболевания;
- меры профилактики;
- важность обследования и права граждан в сфере оказания медицинской помощи по профилю ВИЧ.
За год в Туапсинском районе Кубани от ВИЧ умерли девять человек:
Мероприятие состоится 23 ноября в 20:00 на улице Красноармейской, 45. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в августе пациенты с ВИЧ из 16 регионов РФ пожаловались на отказы в диагностике. В списке есть Ростовская область и Дагестан.
