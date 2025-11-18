Компания «Магнит» заявила о ребрендинге «Магнит Косметик». Новый магазин уже заработал в Краснодаре

Сеть «Магнит Косметик» разделят на три типа: «бьюти» с косметикой, household с товарами для дома и стандартный дрогери

14 ноября пресс-служба компании «Магнит» сообщила о ребрендинге сети-магазинов «Магнит Косметик». Теперь они будут разделены на три формата: «бьюти» с уходом, косметикой и парфюмерией, «household» с товарами для дома и стандартный дрогери. Под вывеской «М.Косметик» будут работать торговые точки форматов «household» и дрогери, а под брендом «М.Кос» — бьюти-сторы.

Ритейлер отметил, что ребрендинг позволит усилить различие между косметическими и продуктовыми торговыми точками.



Первый магазин «М.Косметик» планируют открыть в конце ноября. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», бьюти-флагман «М.Кос» уже заработал в Краснодаре на улице Красной, 85. До конца года компания хочет открыть до семи бьюти-сторов в разных городах.

Также «М.Косметик» будет развивать экспресс-доставку с расширенным ассортиментом в новом приложении сети.



По данным пресс-службы компании, на долю бьюти-сторов будет приходиться 10% от общего количества магазинов сети, формат «household» займет 20%, а классический дрогери — 70%.



