Компания «Магнит» заявила о ребрендинге «Магнит Косметик». Новый магазин уже заработал в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

Сеть «Магнит Косметик» разделят на три типа: «бьюти» с косметикой, household с товарами для дома и стандартный дрогери

14 ноября пресс-служба компании «Магнит» сообщила о ребрендинге сети-магазинов «Магнит Косметик». Теперь они будут разделены на три формата: «бьюти» с уходом, косметикой и парфюмерией, «household» с товарами для дома и стандартный дрогери.

Под вывеской «М.Косметик» будут работать торговые точки форматов «household» и дрогери, а под брендом «М.Кос» — бьюти-сторы.

Дрогери — магазины у дома, в которых продают непродовольственные товары повседневного спроса.

Читайте также:

Ритейлер отметил, что ребрендинг позволит усилить различие между косметическими и продуктовыми торговыми точками.

Первый магазин «М.Косметик» планируют открыть в конце ноября. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», бьюти-флагман «М.Кос» уже заработал в Краснодаре на улице Красной, 85. До конца года компания хочет открыть до семи бьюти-сторов в разных городах.

Также «М.Косметик» будет развивать экспресс-доставку с расширенным ассортиментом в новом приложении сети.

По данным пресс-службы компании, на долю бьюти-сторов будет приходиться 10% от общего количества магазинов сети, формат «household» займет 20%, а классический дрогери — 70%.

Как писали Юга.ру, в августе «Магнит» выкупил контрольный пакет акций «Азбуки вкуса» за 29 млрд рублей. Антимонопольная служба одобрила сделку.

«Магнит» Краснодар Торговля Экономика

Новости

Компания «Магнит» заявила о ребрендинге «Магнит Косметик». Новый магазин уже заработал в Краснодаре
Краснодарцев приглашают бесплатно сыграть в настолку об историческом центре города
Суд обязал «Агрокомплекс» семьи бывшего губернатора Кубани выплатить 5,8 млн рублей за разлив навоза
В Краснодаре 18 ноября сотни домов останутся без электричества. Где не будет света?
Славянские узоры и красные лошадки. Власти Анапы рассказали, как украсят город к Новому году и почему песковики «переедут» с пляжа
Торжество мира, свободы и любви. В Краснодаре пройдет лекция о музыкальном фестивале Woodstock

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вчера, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Вчера, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте