У краснокнижного ежа из Ростова-на-Дону появились опекуны

Краснокнижный ушастый еж из зоопарка Ростова-на-Дону обзавелся опекунами. Ими стали Сбер и Донской волонтерский центр

В прошлую субботу представители банка и волонтеры вместе с детьми пришли в зоопарк на встречу с колючим подопечным. Зоолог рассказал гостям интересные факты о жизни ежа, а для детей устроили творческий мастер-класс, игры и викторину. Финансовую помощь по опеке ежа оказал профсоюз Ростовского отделения Сбербанка.

Директор зоопарка Юлия Соболева, рассказала, что ушастый еж сильно отличается от обычного ежа размерами и длиной ушей. По ее словам, последние 15 лет этих животных в регионе становится все меньше, и они оказались под угрозой исчезновения. В 2024 году ушастый еж попал в Красную книгу области. Для зоопарка особенно ценно, что у такого важного обитателя появились опекуны.

Фото Евгения Чистякова

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв отметил, что в ростовской команде банка более 500 волонтеров, и они будут с теплом заботиться о новом подопечном: «Благодаря еще одному доброму делу у ежа в ростовском зоопарке появился настоящий опекун. Мы вместе с донскими волонтерами будем с теплом и любовью заботиться о нашем новом подопечном. Ведь ежи тоже совершают для нас добрые дела — они неустанно истребляют вредных насекомых, улиток, мышей и даже змей».

Директор Донского волонтерского центра Алина Литвиненко, объяснила выбор подопечного: «Ежа мы выбрали не просто так. Ушастый еж является талисманом волонтерского движения Ростовской области. У него даже есть имя — Григорий Добрынин. В прошлом году именно он был символом Года добрых дел в Ростовской области и продолжает олицетворять добрые поступки на Дону. Спасибо Сберу и зоопарку за то, что помогаете развивать добровольчество в донском регионе».