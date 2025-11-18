В Краснодаре 18 ноября сотни домов останутся без электричества. Где не будет света?
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Ресурса не будет до вечера
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 18 ноября отключат электричество.
С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- Ставропольская, 177, 181-183, 185, 185/а, 189, 189/1;
- Стасова, 159, 159/1, 161.
С 13:00 до 17:00:
- Володарского, 1, 2/а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8;
- Горького, 51-79;
- Кирова, 77, 79, 79/1, 91, 92;
- Короленко, 3, 4;
- Октябрьская, 133-135, 135/3, 141;
- Фрунзе, 77-95, 96-114;
- Чапаева, 37-54;
- Щорса, 3/А, 5, 7/4.
А с 9:00 до 17:00 по улицам:
- 1-я Линия, 5-33, 14-26;
- 2-я Линия, 56;
- 3-я Линия, 123-200;
- проезд 2-я Линия, 145-167;
- проезд 3-я Линия, 170-197;
- 7-я Урожайная, 12-26;
- 9 января, 6-12;
- проезд 9 января, 3-39;
- Аграрная, 20-34;
- 2-й переулок Адыгейский, 20-32;
- Батуринская, 41;
- Березанская, 89;
- Бершанской, 107-119, 117/1, 200-212;
- Благоева, 31/2, 31/2 к.2, 31/1 (ЖК «Каскад»);
- Болотникова, 2-24;
- 1-й проезд Болотникова, 1-7;
- 2-й проезд Болотникова, 2-17
- Бородинская, 129, 131/1, 131/2, 150, 152, 154/12;
- Воронежская, 13-31;
- Воронежский бугор, 3-36;
- Воронежский проезд, 5;
- Гагарина, 18-20;
- Геодезическая, 12-18, 25-53;
- Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65;
- Гоголя, 74-86, 93-95;
- Горького, 64-66;
- Дзержинского, 249, 249/1, 251, 251/1;
- Домбайская, 17-51;
- Западно-Кругликовская, 1-32;
- Зеленая, 633;
- Керченская, 2-64;
- Ключевая, 11-69;
- 1-й проезд Короленко, 3
- Круговая, 1-49;
- Крупской, 2/а, 4-8;
- Лучезарная, 15-52;
- Мачуги, 182;
- Менделеева, 26-47;
- Мира, 2-4;
- Морская, 3-9;
- Мурманская, 1-34;
- Народная, 25;
- Нежная, 1-20;
- Оренбургская, 25, 31-35, 43-51;
- Пионерская, 22-35;
- проезд Пионерский, 2-12;
- Понтийская, 1-31;
- Пригородная, 2-195;
- 1-й проезд Пригородный, 2-60;
- 4-й проезд Пригородный, 33-84;
- Профсоюзная, 7-20;
- Сахалинская, 7;
- Светлая, 15-27;
- Семигорская, 40-54;
- Северная, 22;
- Североморская, 1-33;
- Степная, 28-42;
- Таманская, 1-83;
- 1-й проезд Толбухина, 1-56;
- 2-й проезд Толбухина, 3-50;
- 3-й проезд Толбухина, 4-58, 191, 196;
- Трубилина, 56;
- Туапсинская, 46-72;
- Узорная, 7;
- Черняховского, 26-54.
