В Краснодаре 18 ноября сотни домов останутся без электричества. Где не будет света?

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Ресурса не будет до вечера

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 18 ноября отключат электричество.



С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: Ставропольская, 177, 181-183, 185, 185/а, 189, 189/1;

Стасова, 159, 159/1, 161. С 13:00 до 17:00: Володарского, 1, 2/а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8;

Горького, 51-79;

Кирова, 77, 79, 79/1, 91, 92;

Короленко, 3, 4;

Октябрьская, 133-135, 135/3, 141;

Фрунзе, 77-95, 96-114;

Чапаева, 37-54;

Щорса, 3/А, 5, 7/4.

А с 9:00 до 17:00 по улицам: 1-я Линия, 5-33, 14-26;

2-я Линия, 56;

3-я Линия, 123-200;

проезд 2-я Линия, 145-167;

проезд 3-я Линия, 170-197;

7-я Урожайная, 12-26;

9 января, 6-12;

проезд 9 января, 3-39;

Аграрная, 20-34;

2-й переулок Адыгейский, 20-32;

Батуринская, 41;

Березанская, 89;

Бершанской, 107-119, 117/1, 200-212;

Благоева, 31/2, 31/2 к.2, 31/1 (ЖК «Каскад»);

Болотникова, 2-24;

1-й проезд Болотникова, 1-7;

2-й проезд Болотникова, 2-17

Бородинская, 129, 131/1, 131/2, 150, 152, 154/12;

Воронежская, 13-31;

Воронежский бугор, 3-36;

Воронежский проезд, 5;

Гагарина, 18-20;

Геодезическая, 12-18, 25-53;

Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65;

Гоголя, 74-86, 93-95;

Горького, 64-66;

Дзержинского, 249, 249/1, 251, 251/1;

Домбайская, 17-51;

Западно-Кругликовская, 1-32;

Зеленая, 633;

Керченская, 2-64;

Ключевая, 11-69;

1-й проезд Короленко, 3

Круговая, 1-49;

Крупской, 2/а, 4-8;

Лучезарная, 15-52;

Мачуги, 182;

Менделеева, 26-47;

Мира, 2-4;

Морская, 3-9;

Мурманская, 1-34;

Народная, 25;

Нежная, 1-20;

Оренбургская, 25, 31-35, 43-51;

Пионерская, 22-35;

проезд Пионерский, 2-12;

Понтийская, 1-31;

Пригородная, 2-195;

1-й проезд Пригородный, 2-60;

4-й проезд Пригородный, 33-84;

Профсоюзная, 7-20;

Сахалинская, 7;

Светлая, 15-27;

Семигорская, 40-54;

Северная, 22;

Североморская, 1-33;

Степная, 28-42;

Таманская, 1-83;

1-й проезд Толбухина, 1-56;

2-й проезд Толбухина, 3-50;

3-й проезд Толбухина, 4-58, 191, 196;

Трубилина, 56;

Туапсинская, 46-72;

Узорная, 7;

Черняховского, 26-54.