В Краснодаре 18 ноября сотни домов останутся без электричества. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 18 ноября отключат электричество.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • Ставропольская, 177, 181-183, 185, 185/а, 189, 189/1;
  • Стасова, 159, 159/1, 161.

С 13:00 до 17:00:

  • Володарского, 1, 2/а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8;
  • Горького, 51-79;
  • Кирова, 77, 79, 79/1, 91, 92;
  • Короленко, 3, 4;
  • Октябрьская, 133-135, 135/3, 141;
  • Фрунзе, 77-95, 96-114;
  • Чапаева, 37-54;
  • Щорса, 3/А, 5, 7/4.

А с 9:00 до 17:00 по улицам:

  • 1-я Линия, 5-33, 14-26;
  • 2-я Линия, 56;
  • 3-я Линия, 123-200;
  • проезд 2-я Линия, 145-167;
  • проезд 3-я Линия, 170-197;
  • 7-я Урожайная, 12-26;
  • 9 января, 6-12;
  • проезд 9 января, 3-39;
  • Аграрная, 20-34;
  • 2-й переулок Адыгейский, 20-32;
  • Батуринская, 41;
  • Березанская, 89;
  • Бершанской, 107-119, 117/1, 200-212;
  • Благоева, 31/2, 31/2 к.2, 31/1 (ЖК «Каскад»);
  • Болотникова, 2-24;
  • 1-й проезд Болотникова, 1-7;
  • 2-й проезд Болотникова, 2-17
  • Бородинская, 129, 131/1, 131/2, 150, 152, 154/12;
  • Воронежская, 13-31;
  • Воронежский бугор, 3-36;
  • Воронежский проезд, 5;
  • Гагарина, 18-20;
  • Геодезическая, 12-18, 25-53;
  • Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65;
  • Гоголя, 74-86, 93-95;
  • Горького, 64-66;
  • Дзержинского, 249, 249/1, 251, 251/1;
  • Домбайская, 17-51;
  • Западно-Кругликовская, 1-32;
  • Зеленая, 633;
  • Керченская, 2-64;
  • Ключевая, 11-69;
  • 1-й проезд Короленко, 3
  • Круговая, 1-49;
  • Крупской, 2/а, 4-8;
  • Лучезарная, 15-52;
  • Мачуги, 182;
  • Менделеева, 26-47;
  • Мира, 2-4;
  • Морская, 3-9;
  • Мурманская, 1-34;
  • Народная, 25;
  • Нежная, 1-20;
  • Оренбургская, 25, 31-35, 43-51;
  • Пионерская, 22-35;
  • проезд Пионерский, 2-12;
  • Понтийская, 1-31;
  • Пригородная, 2-195;
  • 1-й проезд Пригородный, 2-60;
  • 4-й проезд Пригородный, 33-84;
  • Профсоюзная, 7-20;
  • Сахалинская, 7;
  • Светлая, 15-27;
  • Семигорская, 40-54;
  • Северная, 22;
  • Североморская, 1-33;
  • Степная, 28-42;
  • Таманская, 1-83;
  • 1-й проезд Толбухина, 1-56;
  • 2-й проезд Толбухина, 3-50;
  • 3-й проезд Толбухина, 4-58, 191, 196;
  • Трубилина, 56;
  • Туапсинская, 46-72;
  • Узорная, 7;
  • Черняховского, 26-54.

Как писали Юга.ру, 12 ноября в Новороссийске прорвало водопровод. Вода била фонтаном высотой с пятиэтажный дом, а улицы затопило.

