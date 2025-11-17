Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей

Основанием для возбуждения дела послужило обращение в ФСБ директора ООО «Т-Транс». Следствие установило, что в октябре 2024 года Кушнарев потребовал у предпринимателя 95 млн рублей. Взамен он гарантировал беспрепятственную приемку работ по госконтрактам на строительство и ремонт дорог. Задержание чиновника произошло в ноябре в Ростове-на-Дону при получении им первой части взятки в 27 млн рублей.

17 ноября ТАСС сообщило , что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Его судили по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222).

Кушнарев полностью признал вину лишь в хранении оружия, отрицая состав преступления, связанный с коррупцией. Он просил суд переквалифицировать статью на превышение должностных полномочий.

Весной Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи Кушнарева на 276,5 млн рублей. В список вошли мотоцикл Harley-Davidson FXDRS и автомобиль Land Cruiser 200, охотничье ружье Benelli Raffaello, квартира в Ростове-на-Дону, нежилые помещения в Ростовской области и Москве, земельные участки.

Дополнительно в конце октября суд постановил обратить в доход государства 102,2 млн рублей, изъятых у Кушнарева, и взыскать с него и его супруги еще 63,5 млн рублей.

Мера пресечения составила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей.

Напомним, Виталий Кушнарев занимал пост министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года.