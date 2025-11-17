Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей

Ростовская область

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Суд утвердил приговор экс-замгубернатору Ростовской области Виталию Кушнареву

17 ноября ТАСС сообщило, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Его судили по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222).

Основанием для возбуждения дела послужило обращение в ФСБ директора ООО «Т-Транс». Следствие установило, что в октябре 2024 года Кушнарев потребовал у предпринимателя 95 млн рублей. Взамен он гарантировал беспрепятственную приемку работ по госконтрактам на строительство и ремонт дорог. Задержание чиновника произошло в ноябре в Ростове-на-Дону при получении им первой части взятки в 27 млн рублей.

Читайте также:

Кушнарев полностью признал вину лишь в хранении оружия, отрицая состав преступления, связанный с коррупцией. Он просил суд переквалифицировать статью на превышение должностных полномочий.

Весной Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи Кушнарева на 276,5 млн рублей. В список вошли мотоцикл Harley-Davidson FXDRS и автомобиль Land Cruiser 200, охотничье ружье Benelli Raffaello, квартира в Ростове-на-Дону, нежилые помещения в Ростовской области и Москве, земельные участки.

Дополнительно в конце октября суд постановил обратить в доход государства 102,2 млн рублей, изъятых у Кушнарева, и взыскать с него и его супруги еще 63,5 млн рублей.

Мера пресечения составила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей.

Напомним, Виталий Кушнарев занимал пост министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года.

Как писали Юга.ру, у бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей. Чиновник нарушал законодательство о противодействии коррупции.

Деньги Коррупция Ростов-на-Дону Ростовская область Суд Чиновники

Новости

Графика, книга художника, объекты из дерева. В Краснодаре пройдет выставка «Жили-Были»
Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей
«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой
Врачам Ставрополя запретили говорить женщинам об аборте при выявлении патологии плода
Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне
«Все равно вам придется его установить». В Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Сегодня, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Сегодня, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте