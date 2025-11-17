«Горнолыжный Оскар» за инновации. «Розу Хутор» признали самым умным курортом России

Победа в открытом голосовании подтвердила статус курорта как флагмана инноваций. В числе реализованных проектов — природоохранные инициативы, развитие всесезонности и уникальные цифровые сервисы, такие как система Yeti.Coach, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует технику катания лыжников и дает рекомендации для улучшения навыков.

Курорт «Роза Хутор» стал победителем национальной премии «Горы России» в номинации «Умный курорт. За внедрение инноваций для устойчивого развития». Награду, известную как «горнолыжный Оскар», вручают за лучшие практики, определяющие стандарты качественного отдыха.

«Для нас устойчивое развитие — не модный тренд, а стратегический принцип, на котором построено управление курортом». «Роза Хутор» инвестирует в технологии, которые делают отдых удобнее, экологичнее и безопаснее: от интеллектуальных систем мониторинга до программ сохранения экосистем Сочинского национального парка в условиях антропогенной нагрузки. Наша цель — быть курортом будущего, который объединяет комфорт гостей и ответственное отношение к природе. Именно поэтому мы благодарны за доверие и поддержку аудитории, благодаря которой получили награду», — рассказал генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Тем временем «Роза Хутор» готовится к старту зимнего сезона и подтверждает свои амбиции. Пешие прогулки начнутся 1 декабря, катание на лыжах и сноуборде — 19 декабря (если позволят погодные условия).

В сезоне 2025/2026 гостей ждут самая большая в России зона катания протяженностью 105 км, 32 подъемника и вся необходимая инфраструктура.