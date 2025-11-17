«Горнолыжный Оскар» за инновации. «Розу Хутор» признали самым умным курортом России

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieXY
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Клюшкина
    © Фото Владимира Клюшкина

«Роза Хутор» возглавил рейтинг умных курортов страны

Курорт «Роза Хутор» стал победителем национальной премии «Горы России» в номинации «Умный курорт. За внедрение инноваций для устойчивого развития». Награду, известную как «горнолыжный Оскар», вручают за лучшие практики, определяющие стандарты качественного отдыха.

Победа в открытом голосовании подтвердила статус курорта как флагмана инноваций. В числе реализованных проектов — природоохранные инициативы, развитие всесезонности и уникальные цифровые сервисы, такие как система Yeti.Coach, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует технику катания лыжников и дает рекомендации для улучшения навыков.

Читайте также:

«Для нас устойчивое развитие — не модный тренд, а стратегический принцип, на котором построено управление курортом». «Роза Хутор» инвестирует в технологии, которые делают отдых удобнее, экологичнее и безопаснее: от интеллектуальных систем мониторинга до программ сохранения экосистем Сочинского национального парка в условиях антропогенной нагрузки. Наша цель — быть курортом будущего, который объединяет комфорт гостей и ответственное отношение к природе. Именно поэтому мы благодарны за доверие и поддержку аудитории, благодаря которой получили награду», — рассказал генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Тем временем «Роза Хутор» готовится к старту зимнего сезона и подтверждает свои амбиции. Пешие прогулки начнутся 1 декабря, катание на лыжах и сноуборде — 19 декабря (если позволят погодные условия).

В сезоне 2025/2026 гостей ждут самая большая в России зона катания протяженностью 105 км, 32 подъемника и вся необходимая инфраструктура.

Как писали Юга.ру, больше 1 млн гостей принял курорт «Роза Хутор» с 29 апреля по 4 ноября.

Роза Хутор Сочи Технологии

Новости

Графика, книга художника, объекты из дерева. В Краснодаре пройдет выставка «Жили-Были»
Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей
«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой
Врачам Ставрополя запретили говорить женщинам об аборте при выявлении патологии плода
Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне
«Все равно вам придется его установить». В Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Сегодня, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Сегодня, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте