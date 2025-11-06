Больше 1 млн гостей принял курорт «Роза Хутор» в летнем сезоне
Загрузка отелей с конца апреля по начало ноября превысила 75%
Летний сезон стартовал на «Роза Хутор» 29 апреля и продлился до 4 ноября. За это время курорт посетили 1 млн 33 тыс. 187 гостей.
Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5%, превысив 75%. Количество бронирований через сайты гостиниц и сайт «Роза Хутор» увеличилось на 25%, через турагентства — на 10%.
В летнем сезоне курорт открыл 27 пешеходных троп общей протяженностью 64 км. Одной из главных точек притяжения стал парк водопадов «Менделиха» — в нем побывали больше 463 тыс. человек. Кемпинг «Нахазо» на южном склоне хребта Аибга с 1 июля по 9 октября принял 3 тыс. 346 гостей.
«Курорт «Роза Хутор» уверенно чувствует себя в статусе круглогодичного. Наш ключевой приоритет — природный туризм. Стабильный турпоток доказывает: организованный отдых, бережный к окружающей среде, востребован. Значит, мы движемся в верном направлении», — отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.
Летний сезон на «Роза Хутор» был насыщен культурными и спортивными событиями. Фестиваль южной кухни «Гастрофест» собрал 12 тыс. участников, фестиваль спорта и музыки «Нью Стар уикенд» — больше 13 тыс. гостей, фестиваль трейлранинга «Роза Вайлд Фест» — 3 тыс. 50 любителей спорта.
С 7 июня по 23 августа каждую субботу проходили детские любительские открытые состязания кубка «Хуторенок». За десять этапов мастерство показали 1 тыс. 800 ребят от 3 до 14 лет.
Зимний сезон на «Роза Хутор» откроется 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде планируют запустить 19 декабря.
«Роза Хутор» предложит гостям самую большую зону катания в России — 52 трассы всех уровней сложности протяженностью 105 километров. В горнолыжной школе проведут групповые и индивидуальные занятия больше 200 сертифицированных инструкторов.
Для гостей с трех лет открыт клуб «Егорка». Тренировки проходят на специально оборудованном склоне. В восьми пунктах проката горнолыжного оборудования будет представлено больше 4 тыс. комплектов для любого уровня катания.
«Роза Хутор» продолжит внедрение новых услуг на основе искусственного интеллекта, включая систему Yeti.Coach для повышения навыков катания и сервис, позволяющий отслеживать загрузку трасс. Среди активностей аprеs-ski — горный аттракцион родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в ледовом дворце в Роза Долине, катание на собачьих упряжках в Хаски Хутор, парк альпак «Пача Мама» и другие.
Зимой курорт примет масштабные спортивные и музыкальные фестивали: «Розафест» — с 24 января по 1 февраля, «Нью Стар Кэмп» — с 23 по 29 марта, Кубок России по сноуборду — в марте.
Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» поддержал публикацию книги по истории Красной Поляны.