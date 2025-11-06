Больше 1 млн гостей принял курорт «Роза Хутор» в летнем сезоне

Летний сезон стартовал на «Роза Хутор» 29 апреля и продлился до 4 ноября. За это время курорт посетили 1 млн 33 тыс. 187 гостей.

Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5%, превысив 75%. Количество бронирований через сайты гостиниц и сайт «Роза Хутор» увеличилось на 25%, через турагентства — на 10%.

В летнем сезоне курорт открыл 27 пешеходных троп общей протяженностью 64 км. Одной из главных точек притяжения стал парк водопадов «Менделиха» — в нем побывали больше 463 тыс. человек. Кемпинг «Нахазо» на южном склоне хребта Аибга с 1 июля по 9 октября принял 3 тыс. 346 гостей.

«Курорт «Роза Хутор» уверенно чувствует себя в статусе круглогодичного. Наш ключевой приоритет — природный туризм. Стабильный турпоток доказывает: организованный отдых, бережный к окружающей среде, востребован. Значит, мы движемся в верном направлении», — отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.