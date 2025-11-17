Посягательство на «символику» и «знак мужества». В Чечне запретили женскую одежду с «мужскими» элементами

15 ноября Министерство культуры Чеченской Республики в своем паблике «ВКонтакте» опубликовало обращение ко всем дизайнерам региона и запретило использовать в женской одежде элементы «изначально принадлежащих мужской национальной одежде».

По словам властей, атрибутика мужской одежды в женской «противоречит традиционным устоям и культурным ценностям». В пример Минкультуры привело газыри — нагрудные кармашки, выполняющие роль патронташа, которые были частью мужского костюма и со временем стали «знаком мужества».

«Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций», — добавили власти.

В Минкультуры подчеркнули, женская одежда не требует заимствования атрибутов и издавна обладает элементами, отражающими «скромность и благородство».