Посягательство на «символику» и «знак мужества». В Чечне запретили женскую одежду с «мужскими» элементами

Чечня

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Министерство культуры Чечни запретило дизайнерам республики создавать женскую одежду с элементами мужской. Правозащитники раскритиковали инициативу

15 ноября Министерство культуры Чеченской Республики в своем паблике «ВКонтакте» опубликовало обращение ко всем дизайнерам региона и запретило использовать в женской одежде элементы «изначально принадлежащих мужской национальной одежде»

По словам властей, атрибутика мужской одежды в женской «противоречит традиционным устоям и культурным ценностям». В пример Минкультуры привело газыри — нагрудные кармашки, выполняющие роль патронташа, которые были частью мужского костюма и со временем стали «знаком мужества». 

«Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций», — добавили власти. 

В Минкультуры подчеркнули, женская одежда не требует заимствования атрибутов и издавна обладает элементами, отражающими «скромность и благородство»

«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:

В тот же день в телеграм-канале кризисной группы «Марем», которая помогает женщинам на Северном Кавказе, раскритиковали инициативу. Там отметили, что Минкультуры Чечни лучше обратить внимание на проблему насилия в республике и популяризировать уважение к девушкам. 

«Нас вообще не удивляет, что мужчины из Минкультуры решили залезть в женское платье и посмотреть, что в нем не так. Но мы бы очень хотели, чтобы государственные служащие бились за другие символы мужества и достоинства», — написали в сообществе. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% из-за «канонов» и «традиций».

Дизайн Министерство культуры России Насилие одежда Традиции Чечня

Новости

Графика, книга художника, объекты из дерева. В Краснодаре пройдет выставка «Жили-Были»
Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей
«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой
Врачам Ставрополя запретили говорить женщинам об аборте при выявлении патологии плода
Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне
«Все равно вам придется его установить». В Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Сегодня, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Сегодня, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте