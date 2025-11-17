Посягательство на «символику» и «знак мужества». В Чечне запретили женскую одежду с «мужскими» элементами
Министерство культуры Чечни запретило дизайнерам республики создавать женскую одежду с элементами мужской. Правозащитники раскритиковали инициативу
15 ноября Министерство культуры Чеченской Республики в своем паблике «ВКонтакте» опубликовало обращение ко всем дизайнерам региона и запретило использовать в женской одежде элементы «изначально принадлежащих мужской национальной одежде».
По словам властей, атрибутика мужской одежды в женской «противоречит традиционным устоям и культурным ценностям». В пример Минкультуры привело газыри — нагрудные кармашки, выполняющие роль патронташа, которые были частью мужского костюма и со временем стали «знаком мужества».
«Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций», — добавили власти.
В Минкультуры подчеркнули, женская одежда не требует заимствования атрибутов и издавна обладает элементами, отражающими «скромность и благородство».
«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:
В тот же день в телеграм-канале кризисной группы «Марем», которая помогает женщинам на Северном Кавказе, раскритиковали инициативу. Там отметили, что Минкультуры Чечни лучше обратить внимание на проблему насилия в республике и популяризировать уважение к девушкам.
«Нас вообще не удивляет, что мужчины из Минкультуры решили залезть в женское платье и посмотреть, что в нем не так. Но мы бы очень хотели, чтобы государственные служащие бились за другие символы мужества и достоинства», — написали в сообществе.
