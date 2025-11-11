Восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% из-за «канонов» и «традиций»
В Дагестане стоимость гименопластики выросла вдвое, а спрос на нее увеличился на 120%. Женщины пользуются услугой из-за устоев и обязанности хранить девственность до брака
11 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что в Дагестане в 2025 году на 100% подорожала процедура восстановления девственности — гименопластика. В 2024 году услуга стоила 35 тыс. рублей, в этом году — 70 тыс. рублей.
Рост стоимости вызван повышением спроса — он увеличился на 120%. По данным телеграм-канала, процедура востребована среди жительниц Дагестана возрастом от 17 до 25 лет, а также приезжих из регионов Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов.
Mash заявил, что процедура остается востребованной потому, что жительницы Кавказа хотят выйти замуж «по канонам» и устоявшимся традициям, сохранив девственность до брака, но боятся «засветиться у хирургов своего города и опозориться». Другие женщины пользуются медицинской услугой ради получения нового опыта.
Телеграм-канал добавил, что женщины совмещают посещение хирурга в Дагестане с туризмом, а также назвал республику «столицей интим-пластики», уточнив, что ранее звание носила Чечня.
