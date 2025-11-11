Восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% из-за «канонов» и «традиций»

В Дагестане стоимость гименопластики выросла вдвое, а спрос на нее увеличился на 120%. Женщины пользуются услугой из-за устоев и обязанности хранить девственность до брака

11 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что в Дагестане в 2025 году на 100% подорожала процедура восстановления девственности — гименопластика. В 2024 году услуга стоила 35 тыс. рублей, в этом году — 70 тыс. рублей.

Рост стоимости вызван повышением спроса — он увеличился на 120%. По данным телеграм-канала, процедура востребована среди жительниц Дагестана возрастом от 17 до 25 лет, а также приезжих из регионов Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов.