Сочинских детей из «Движения первых» обманули с билетами на футбольный матч Россия — Чили

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Детям из сочинского отделения «Движение первых» пообещали билеты на игру сборной России, а за 40 минут до начала сказали, что их нет

15 ноября телеграм-канал «Любимый Сочи» сообщил, что детям из городского отделения «Движения первых» пообещали билеты на футбольный матч Россия — Чили, прошедший 15 ноября на стадионе «Фишт». Однако за 40 минут до начала игры школьникам отказали.

«Дети поверили. Семьи поверили. Люди сорвались с работы, ехали ночами, планировали день, просто чтобы исполнить мечту ребенка», — прокомментировали в сообществе. 

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»

Сообщение о том, что билетов не будет, школьники получили уже возле стадиона. В телеграм-канале отметили, что одна активистка позвала с собой дедушку — он встал в 2 часа ночи, поехал на такси в Краснодар, а потом на «Ласточке» в Сочи.  

«Дети плакали и убегали»:

Детям объяснили, что все билеты забрало министерство спорта Краснодарского края. В администрации Сочи ответили, что в октябре к ним поступило предложение выдать бесплатные билеты на матч — «эта задача была выполнена».

«Однако за несколько дней до матча, в связи с высоким интересом к игре среди болельщиков со всей России, количество бесплатных билетов было значительно сокращено, о чем организации предупредили заранее, не позднее 12 ноября», — прокомментировали власти. 

В администрации отметили, что билеты были выданы в первую очередь воспитанникам детских и спортивных организаций, но в меньшем объеме, чем планировалось.

«Матч Россия — Чили коммерческий, и организаторы самостоятельно принимают решении о возможности выделения квоты по программе «Зритель», — добавили власти. 

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное в 2022 году по инициативе правительства России для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». 

В него входят дети от 6 до 18 лет. Отделения есть в каждом регионе страны, а ячейки движения могут быть созданы в любом образовательном учреждении.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодаре пройдут бесплатные курсы для волонтеров, помогающих незрячим спортсменам.

Дети Сочи Спорт Стадион «Фишт» Футбол Школьники

Новости

Сочинских детей из «Движения первых» обманули с билетами на футбольный матч Россия — Чили
От почты до такси и погоды. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета
Потепление и сильный ветер. Узнали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели
«Телепорт в Японию». В краснодарском инклюзивном пространстве пройдет вечеринка в стиле Страны восходящего солнца
Будда, Атлант или богиня Земли? В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект
В Новороссийске пройдут учения по отражению беспилотников. Запрещено плавание на судах, сап-досках и гидроциклах

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Сегодня, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
«До конца СВО»
14 ноября, 10:40
«До конца СВО»
Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Реклама на сайте