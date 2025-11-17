Сочинских детей из «Движения первых» обманули с билетами на футбольный матч Россия — Чили

Детям из сочинского отделения «Движение первых» пообещали билеты на игру сборной России, а за 40 минут до начала сказали, что их нет

«Дети поверили. Семьи поверили. Люди сорвались с работы, ехали ночами, планировали день, просто чтобы исполнить мечту ребенка», — прокомментировали в сообществе.

15 ноября телеграм-канал «Любимый Сочи» сообщил , что детям из городского отделения «Движения первых» пообещали билеты на футбольный матч Россия — Чили, прошедший 15 ноября на стадионе «Фишт». Однако за 40 минут до начала игры школьникам отказали.

Сообщение о том, что билетов не будет, школьники получили уже возле стадиона. В телеграм-канале отметили, что одна активистка позвала с собой дедушку — он встал в 2 часа ночи, поехал на такси в Краснодар, а потом на «Ласточке» в Сочи.

Детям объяснили, что все билеты забрало министерство спорта Краснодарского края. В администрации Сочи ответили, что в октябре к ним поступило предложение выдать бесплатные билеты на матч — «эта задача была выполнена».

«Однако за несколько дней до матча, в связи с высоким интересом к игре среди болельщиков со всей России, количество бесплатных билетов было значительно сокращено, о чем организации предупредили заранее, не позднее 12 ноября», — прокомментировали власти.

В администрации отметили, что билеты были выданы в первую очередь воспитанникам детских и спортивных организаций, но в меньшем объеме, чем планировалось.

«Матч Россия — Чили коммерческий, и организаторы самостоятельно принимают решении о возможности выделения квоты по программе «Зритель», — добавили власти.

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное в 2022 году по инициативе правительства России для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».



В него входят дети от 6 до 18 лет. Отделения есть в каждом регионе страны, а ячейки движения могут быть созданы в любом образовательном учреждении.