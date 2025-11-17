В Госдуме предложили россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже, чтобы увеличить ее размер

Депутат Светлана Бессараб назвала способ увеличения размера пенсии вдвое

16 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила ТАСС, что россияне могут увеличить размер пенсии, если выйдут на нее на 10 лет позже.

По ее словам, если граждане продолжат работать пять лет после наступления пенсионного возраста, то их индивидуальные пенсионные коэффициенты вырастут на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. Однако если отсрочить выход на пенсию на 10 лет, то ее размер увеличится более чем в два раза. Также в это время будут начисляться дополнительные баллы.

Бессараб отметила, чтобы получать двойную пенсию, необходимо отказаться от нее на все эти 10 лет:

«Но нужно обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить — получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше».

Напомним, что в Краснодарском крае выросла доля пожилых в составе населения.

Как писали Юга.ру, в России предложили собирать с неработающих россиян 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование.

