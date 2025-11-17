Потепление и сильный ветер. Узнали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели

На юге России ожидается потепление. Синоптики опубликовали прогноз погоды на Кубани на 17-19 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что с 17 по 20 ноября на юге страны ожидается потепление. По его словам, в Сочи в течение недели температура воздуха днем составит 18-21 °С, осадков не ожидается.

«Прогнозируется солнечная погода, приятно отдыхать на берегу моря, загорать и получать удовольствие», — добавил синоптик.

По сообщению Вильфанда, в Краснодар тоже придет тепло — 16-20 °С. В течение следующей недели будет преимущественно ясная погода без осадков.

По данным краевого гидрометцентра, 17 и 18 ноября в Краснодаре ожидается облачность, днем — 16-19 °С. Ночью и утром возможен туман.