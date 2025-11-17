Потепление и сильный ветер. Узнали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели
На юге России ожидается потепление. Синоптики опубликовали прогноз погоды на Кубани на 17-19 ноября
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что с 17 по 20 ноября на юге страны ожидается потепление. По его словам, в Сочи в течение недели температура воздуха днем составит 18-21 °С, осадков не ожидается.
«Прогнозируется солнечная погода, приятно отдыхать на берегу моря, загорать и получать удовольствие», — добавил синоптик.
По сообщению Вильфанда, в Краснодар тоже придет тепло — 16-20 °С. В течение следующей недели будет преимущественно ясная погода без осадков.
По данным краевого гидрометцентра, 17 и 18 ноября в Краснодаре ожидается облачность, днем — 16-19 °С. Ночью и утром возможен туман.
Облачные водопады и горные призраки:
В крае 17 ноября без осадков, ветер до 14 м/с. Днем 14-19 °С, ночью — до -1 °С. 18 и 19 ноября возможен кратковременный дождь, порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха днем — 15-20 °С, ночью — 6-11 °С.
В горах 17 ноября днем 2-7 °С, 18 и 19 ноября — 5-10 °С. Ночью в оба дня похолодает до -1 °С.
На Черноморском побережье 17 ноября облачно, может быть небольшой дождь. Ветер — до 14 м/с. Днем 14-19 °С, ночью — 9-14 °С. 18 и 19 ноября также облачно. Температура воздуха днем — 16-21 °С, ночью 10-15 °С.
Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какой будет зима 2025-2026 на юге России.