Потепление и сильный ветер. Узнали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели

  • Осень в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Осень в парке «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На юге России ожидается потепление. Синоптики опубликовали прогноз погоды на Кубани на 17-19 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что с 17 по 20 ноября на юге страны ожидается потепление. По его словам, в Сочи в течение недели температура воздуха днем составит 18-21 °С, осадков не ожидается. 

«Прогнозируется солнечная погода, приятно отдыхать на берегу моря, загорать и получать удовольствие», — добавил синоптик. 

По сообщению Вильфанда, в Краснодар тоже придет тепло — 16-20 °С. В течение следующей недели будет преимущественно ясная погода без осадков. 

По данным краевого гидрометцентра, 17 и 18 ноября в Краснодаре ожидается облачность, днем — 16-19  °С. Ночью и утром возможен туман. 

Облачные водопады и горные призраки:

В крае 17 ноября  без осадков, ветер до 14 м/с. Днем 14-19 °С, ночью — до -1 °С. 18 и 19 ноября возможен кратковременный дождь, порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха днем — 15-20  °С, ночью — 6-11 °С. 

В горах 17 ноября днем 2-7 °С, 18 и 19 ноября — 5-10 °С. Ночью в оба дня похолодает до -1 °С. 

На Черноморском побережье 17 ноября облачно, может быть небольшой дождь. Ветер — до 14 м/с. Днем 14-19 °С, ночью — 9-14 °С. 18 и 19 ноября также облачно. Температура воздуха днем — 16-21 °С, ночью 10-15 °С. 

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какой будет зима 2025-2026 на юге России.

