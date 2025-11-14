В Краснодарском крае выходные будут туманными, но теплыми

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 15-16 ноября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 15-16 ноября ожидается переменная облачность. Местами туман, морось. Ветер слабый.

Морось — вид атмосферных осадков в виде мелких капель диаметром не более 0,5 мм. Они падают настолько медленно, что кажутся взвешенными в воздухе.

Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем — 9-14 °С. В горах ночью мороз окрепнет до -2 °С, а днем потеплеет до 7 °С.

«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет: Синоптики рассказали, какой будет зима на юге России

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью — 8-13 °С, днем воздух прогреется до 19 °С.



В Краснодаре в выходные тоже ожидается переменная облачность. Ночью — 5-7 °С, а днем столбик термометра не поднимется выше 13 °С.