«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет. Синоптики рассказали, какой будет зима на юге России

Краснодарский край, Ростовская область

Метеорологи сообщили прогноз погоды на зиму 2025-2026 в Краснодаре и Ростове-на-Дону

12 ноября метеорологи сервиса «Яндекс Погода» рассказали, какой будет зима 2025-2026.

По словам специалистов, сезон будет влажным, а «тепловая аномалия» затронет всю Россию. Также во всех городах-миллионниках повысятся средние за 30 лет показатели осадков. 

В Краснодаре ожидается самая теплая зима за последние три десятилетия, которая может побить рекорд 2023 года. Январь окажется холоднее прошлогоднего, а февраль — теплее.

Осадки прогнозируются в пределах нормы. Однако влажность в декабре будет в 1,5 раза выше, чем в 2024 году, а в январе и феврале — в 1,7 раз. 

В Ростове-на-Дону температура воздуха зимой также побъет рекорд за последние 30 лет, а наиболее теплым окажется февраль. Осадки ожидаются в пределах нормы, но их объем будет в 1,5 раза больше, чем в 2024 года. Самым влажным месяцем окажется январь. 

Как писали Юга.ру, 10 октября на Курорте Красная Поляна выпал первый снег.

