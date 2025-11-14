«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет. Синоптики рассказали, какой будет зима на юге России

Метеорологи сообщили прогноз погоды на зиму 2025-2026 в Краснодаре и Ростове-на-Дону

12 ноября метеорологи сервиса «Яндекс Погода» рассказали, какой будет зима 2025-2026.

По словам специалистов, сезон будет влажным, а «тепловая аномалия» затронет всю Россию. Также во всех городах-миллионниках повысятся средние за 30 лет показатели осадков.

В Краснодаре ожидается самая теплая зима за последние три десятилетия, которая может побить рекорд 2023 года. Январь окажется холоднее прошлогоднего, а февраль — теплее.